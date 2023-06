Uitslag verkiezing Wielrenners van de maand in mei 2023 bekend

Verkiezing

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand mei 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met woensdag 14 juni stemmen op genomineerde renners, verdeeld over drie categorieën.

Wielrenners van de maand, mei

Bij de mannen ging de verkiezing in mei tussen Thymen Arensman, Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. Bij de vrouwen ging het voor deze maand tussen Demi Vollering, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Puck Pieterse, Pim Ronhaar, Menno Huising en Shirin van Anrooij.

Wielrenner van de maand, mei: Thymen Arensman (23, wegwielrennen)

De Giro d’Italia kende deze maand weinig Nederlandse lichtpuntjes. Geen ritzege of leider in een klassement voor ons koude kikkerlandje. Toch mocht een Nederlander wél de witte trui dragen. Thymen Arensman kleurde de voorbije Giro d’Italia. Andere leiders- en kampioenstruien zorgden ervoor dat de man uit Deil even het wit mocht dragen.

Na een minder succesvolle generale repetitie in de Tour of the Alps, liet Arensman in de Giro weer zien een sterke ronderenner te zijn. In de bergetappes stond hij kopman Geraint Thomas trouw bij én wist hij zelf ook goede klasseringen te rijden. Drie top-10 noteringen, tweede in het jongerenklassement en zesde in het algemeen klassement. Zeker niet slecht voor een renner in de rol van helper.

Wielrenster van de maand, mei: Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Ook in mei ging Demi Vollering door met wat zij het liefste doet: winnen. De Nederlandse ster stond in mei aan de start van liefst drie rondes: Vuelta Femenina, Itzulia Women en Vuelta a Burgos Feminas. In elk van deze rondes behaalde de renster van SD Worx twee ritzeges. ‘Enkel’ de Vuelta a Burgos Feminas wist zij op haar naam te schrijven. Daarbij pakte ze ook de winst in het bergklassement.

Mocht dat nog niet genoeg zijn, won ze ook het bergklassement in de Itzulia Women en werd ze tweede in de andere klassementen. Toch zal de bittere nasmaak van de Vuelta Femenina nog te proeven zijn. Een aanval van Annemiek van Vleuten tijdens een plaspauze van Vollering doet haar uiteindelijk de das om. Op slechts negen seconden wordt zij tweede in het algemeen klassement.

Talent van de maand, mei: Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse reed pas haar eerste Wereldbeker mountainbiken bij de elitevrouwen, maar het belette haar niet om uit te pakken in het Tsjechische Nové Město. De Nederlandse alleskunner, die in mei haar 21e verjaardag vierde, rekende na een razendspannend duel af met niemand minder dan de regerend wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

De Française leek de sterkste te zijn, maar Pieterse beet op de tanden. Met een indrukwekkende machtsontplooiing in de slotronde wist ze bergop het verschil te maken. Ferrand-Prévot probeerde nog wel terug te keren, maar moest toch duidelijk haar meerdere erkennen in Pieterse, die zo bij haar debuut bij de elites meteen wist te zegevieren.

Demi Vollering was al eens winnaar in een van de voorgaande verkiezingen. Hierdoor was zij al verzekerd van een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023, die in december wordt uitgereikt. Thymen Arensman en Puck Pieterse hebben zich, door hun winst deze maand, ook geplaatst voor de verkiezing aan het einde van het jaar. In de komende maanden zullen meer nominaties worden uitgereikt.

Wielrenners van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Wielrensters van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse