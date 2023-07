Uitslag verkiezing Wielrenners van de maand in juni 2023 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand juni 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met dinsdag 18 juli stemmen op genomineerde renners, verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing in mei tussen Dylan van Baarle, Olav Kooij en Mathieu van der Poel. Bij de vrouwen waren Demi Vollering, Riejanne Markus en Puck Pieterse genomineerd en in de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Puck Pieterse, Enzo Leijnse en Pepijn Reinderink.

Wielrenners van de maand, juni

Wielrenner van de maand, juni: Dylan van Baarle (31, wegwielrennen)

Voor Dylan van Baarle werd de maand juni volledig gemaakt door het NK op de weg. In de finale reed de geel-zwarte TGV weg bij een groepje met Mathieu van der Poel. Van Baarle slingerde de motor aan, haalde vluchter Van den Broek in en breidde zijn voorsprong uit tot vijftien seconden.

Van der Poel moest iets doen en dus probeerde hij met een ultieme versnelling nog naar Van Baarle te rijden, maar hij kreeg Olav Kooij niet uit zijn wiel. Van Baarle was gevlogen en soleerde in de laatste kilometers op indrukwekkende wijze naar zijn eerste Nederlandse titel.

Wielrenster van de maand, juni: Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse domineerde ook in juni de mountainbikediscipline. Waar ze in Lenzerheide nog vierde en vijfde werd in respectievelijk de MTB Short Track en de MTB Cross Country, was ze in Leogang wel op het hoogste schavot te vinden. In Oostenrijk won Pieterse de Cross Country en werd ze tweede in de Short Track.

Later in de maand zou ze deze prestaties nog eens dunnetjes overtreffen. Op het EK mountainbiken was ze de concurrentie de baas en reed ze bijna de gehele race aan de leiding. Het betekende haar eerste Europese titel bij de elites.

Talent van de maand, juni: Puck Pieterse (21, mountainbiken)

Puck Pieterse was al eens winnaar in de talenten-categorie in mei, waardoor zij al verzekerd was van een nominatie voor de verkiezing Talent van het Jaar 2023 die in december wordt uitgereikt. Bij de vrouwen was Pieterse nog niet eerder de winnares, dus is ze nu ook geplaatst voor de verkiezing aan het einde van het jaar. Datzelfde geldt voor Nederlands kampioen Dylan van Baarle in de categorie Wielrenner van de maand. In de komende maanden zullen meer nominaties worden uitgereikt.

Wielrenners van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Mei: Thymen Arensman

Juni: Dylan van Baarle

Wielrensters van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Mei: Demi Vollering

Juni: Puck Pieterse

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij

Mei: Puck Pieterse

Juni: Puck Pieterse