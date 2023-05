Uitslag verkiezing Wielrenners van de maand in april 2023 bekend

Verkiezing

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand april 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot en met zondag 21 mei stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

Wielrenners van de maand, april

Bij de mannen ging de verkiezing voor april tussen Mathieu van der Poel, Ide Schelling en Tim Marsman. Bij de vrouwen ging het voor deze maand tussen Demi Vollering, Shirin van Anrooij, Lorena Wiebes. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Mischa Bredewold, Tijmen Graat en Shirin van Anrooij.

Wielrenner van de maand, april: Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

In april stond Mathieu van der Poel aan de start van slechts drie eendagskoersen. De alleskunner bouwde dit jaar meer rust in, zodat hij topfit aan de start van zijn omcirkelde koersen kon staan. Een tactiek die bleek te werken. In de Ronde van Vlaanderen bleek een tweede plek achter Tadej Pogačar het hoogst haalbare.

In Parijs-Roubaix was het echter wel raak. De kasseienvreter profiteerde van het lek rijden van Wout van Aert en stormde naar de overwinning. Hiermee heeft hij nu drie van de vijf monumenten op zijn palmares staan. Het was zijn vierde monumentale zege in zijn carrière.

Wielrenster van de maand, april: Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Zegt de naam eigenlijk al niet genoeg? Demi Vollering domineerde deze maand de staart van het voorjaar. De maand begon met een tweede plaats in zowel de Ronde van Vlaanderen als de Brabantse Pijl. Zeer mooie uitslagen an sich. Toch wist de renster van SD Worx dit op grandioze wijze te overtreffen.

Waar Pogačar moest afhaken, slaagde Demi Vollering wel: een hattrick in het Ardense drieluik. Winst in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zorgden ervoor dat zij de tweede vrouw ooit werd die dit kunststukje kon uitvoeren.

Talent van de maand, april: Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

Waar Van Anrooij vorige maand haar eerste Women’s WorldTour zege boekte, heeft zij deze maand dit geen vervolg kunnen geven. Toch verdient de jonge Nederlandse deze nominatie. In iedere koers die de renster van Trek-Segafredo in de maand april reed, eindigde zij namelijk in de top-20.

Hierbij springen de top-5-noteringen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race eruit. In de Gold Race mocht de Nederlandse zelfs het podium op. Na een inhaalslag in het slot van de race kwam Van Anrooij als derde over de streep.

De drie winnaars van deze maand waren ook al eens winnaar in een van de voorgaande verkiezingen. Hierdoor waren zij al verzekerd van een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023, die in december wordt uitgereikt. In de komende maanden zullen meer nominaties worden uitgereikt.

Wielrenners van de maand 2023

Januari en februari: Mathieu van der Poel

Maart: Mathieu van der Poel

April: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2023

Januari en februari: Fem van Empel

Maart: Demi Vollering

April: Demi Vollering

Talent van de maand 2023

Januari en februari: Shirin van Anrooij

Maart: Shirin van Anrooij

April: Shirin van Anrooij