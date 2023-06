Uijtdebroeks laat zich weer zien in Zwitserland: “Kan nu zelfs denken aan aanvallen”

Cian Uijtdebroeks wist zich woensdag opnieuw in de kijker te rijden in de Ronde van Zwitserland. De 20-jarige Belg kwam in de lastige bergetappe naar Leukerbad als vierde over de streep, nadat hij dinsdag ook al vijfde werd in de eerste bergrit naar Villars-sur-Ollon.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De piepjonge renner van BORA-hansgrohe keek na de finish met Het Laatste Nieuws terug op zijn optreden. “Het was een zware dag, één die mij iets minder lag. De etappe van dinsdag paste mij wat beter, omdat er toen meer tempo werd gereden. Nu draaide het meer om explosiviteit. Het was soms echt door het melkzuur kruipen, maar uiteindelijk zat ik er toch weer bij.”

Sterker, Uijtdebroeks bleek in de finale zelfs sterk genoeg om in de aanval te gaan. “‘Op het einde twijfelde ik nog om Romain Bardet te volgen, maar ik zag dat er zoveel wind stond. Dat gaan we niet doen, dacht ik. Die waait sowieso wel terug. Ik heb daarna nog gesprint”, aldus Uijtdebroeks, die uiteindelijk als vierde over de streep kwam, net achter Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose.

Uijtdebroeks kon in de finale nog lang rekenen op zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann. “Dat was fantastisch. In je eentje koersen is namelijk lastig. Ik was dus superblij dat Max er nog bij was. Hij is ook een zwaardere renner, dus het was niet gemakkelijk voor hem.”

Lees ook: Dubbelslag Felix Gall na lange solo in Ronde van Zwitserland, Remco Evenepoel tweede

Stap voorwaarts

In het algemeen klassement doet de jonge Belg ook goede zaken: hij stijgt drie plekken en komt nu de top-10 binnen. Uijtdebroeks staat nu achtste, op 1:26 van nieuwe leider Felix Gall, en is blij met het koersverloop. “Het verschil met de Ronde van Catalonië is dat ik nu wel kan aanklampen. Of soms zelfs kan denken aan aanvallen. Dat is wel leuk en zeker een stap voorwaarts.”