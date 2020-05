UCI werkt aan gezondheidsprotocollen voor renners en teams maandag 18 mei 2020 om 12:46

De UCI werkt aan protocollen om de gezondheid van renners en stafleden te beschermen, nu de buitentraining wordt hervat en de mogelijkheden voor trainingskampen toenemen. Het plan wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar mogelijke hervatting van de wedstrijdcompetitie.

Toen de UCI haar herschikte wedstrijdkalender onthulde voor het tweede deel van het seizoen, is ze tevens begonnen met het opstellen van regels en voorschriften om renners en hun entourage te beschermen. Dat schrijft Cyclingnews, dat een kopie van het voorlopige gezondheidsprotocol in handen heeft.

Het document is samengesteld door een stuurgroep onder leiding van professor Xavier Bigard, medisch directeur bij de UCI. In de stuurgroep hebben afvaardigingen van de CPA (renners), AIGCP (teams), organisatoren en meerdere ploegartsen samengewerkt aan de maatregelen die de komende tijd moeten worden genomen om de veiligheid van renners en staf te garanderen.

Vragenlijst

Zo stelt de stuurgroep de introductie van een vragenlijst voor, die de geschiedenis van renners met het coronavirus inzichtelijk moet maken (zijn ze in contact geweest met besmette mensen, zijn ze zelf besmet met het coronavirus). Voor renners bij wie het coronavirus is vastgesteld, is ‘het absoluut noodzakelijk om alle sportactiviteiten stop te zetten’ en zich te laten onderzoeken.

Ook zou de stuurgroep graag een verplicht volledig medisch onderzoek zien, dat in de plaats zou moeten komen van het gebruikelijke derdekwartaalonderzoek dat UCI-teams moeten uitvoeren bij hun renners. Daarbij moeten bloed- en urinetests worden gedaan om problemen aan de nieren of de lever te signaleren, en cardiologische onderzoeken om de hartfunctie te controleren.

Met name het mogelijke effect van corona op de werking van het hart vormt een belangrijk punt van aandacht. Dit weekend werd bekend dat Lotto Soudal enkele renners om die reden op het coronavirus heeft laten testen. Het document benadrukt dat elke renner met een bevestigde of vermoedelijke infectie op zijn minst een hartonderzoek moet ondergaan.

Wekelijkse rapportage

Aan renners die weer buiten beginnen te trainen adviseert de stuurgroep om wekelijk verslag uit te brengen over hun hartslag tijdens de training en in rust en tweemaal daags hun temperatuur op te meten. Als een renner abnormale symptomen opmerkt, moeten die worden doorgegeven aan hun ploegarts en moet de training meteen worden gestaakt.

Grotendeels gaat het document over de eerste stap van individuele renners naar hervatting van de koers, maar ook wordt ingegaan op groepstrainingen. Daarbij is het belangrijk dat wordt geverifieerd dat geen van de renners het virus bij zich draagt en moet de immuniteit van de groep worden ingeschat. Dit geldt ook voor de staf, zoals ploegleiders en mecaniciens.

Over het dragen van mondkapjes is te lezen: ‘Het dragen van mondkapjes is toegestaan en zinvol voor stafleden en renners die niet immuun zijn. Het moet echter worden gezegd dat het dragen van een mondkapje zinvol is om besmetting van andere mensen tegen te gaan, en vooral als de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd.’