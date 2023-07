UCI weert transgenders uit vrouwenpeloton

Vanaf 17 juli mogen transgendervrouwen die na hun puberteit in transitie zijn gegaan, niet meer deelnemen aan wedstrijden in het vrouwenpeloton. Dat heeft de UCI bekendgemaakt in een persbericht.

De UCI verdedigt de maatregel door te wijzen naar de wetenschap, die niet kan bevestigen dat ten minste twee jaar hormoontherapie voldoende is om de voordelen van testosteron tijdens de puberteit volledig op te heffen.

“Bovendien variëren de reacties op hormoontherapie enorm van elkaar, wat het lastiger maakt om een uitspraak te doen over de effecten van een dergelijke behandeling. Gezien de huidige stand van de wetenschap is het onmogelijk om uit te sluiten dat biomechanische factoren zoals de vorm van de botten een blijvend voordeel kunnen vormen voor transvrouwen”, aldus de internationale wielerunie.

Lappartient: “Uit voorzorg staan we het niet meer toe”

David Lappartient maakt in het persbericht duidelijk dat de UCI transgenders steunt en respecteert, maar dat het ook hun taak is om voor een eerlijke sport te zorgen. “De huidige stand van de wetenschap kan dat niet garanderen. Daarom zeggen we nu: uit voorzorg staan we het niet meer toe om transvrouwen te laten koersen in het vrouwenpeloton”, aldus de UCI-voorzitter.

De UCI is overigens niet de enige sportunie die transvrouwen weert uit de vrouwelijke categorieën. Recentelijk sloot ook de atletiekunie IAAF transvrouwen uit van deelname aan mondiale wedstrijden.