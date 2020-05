UCI-voorzitter Lappartient over kalender: “Belangrijke stap” dinsdag 19 mei 2020 om 19:36

UCI-voorzitter David Lappartient is blij nu er een volledige wielerkalender op tafel ligt. “We hebben een nieuwe en belangrijke stap gezet richting de herstart van de competitie”, zo vertelt de Fransman in een persbericht. Lappartient blijft echter realistisch. “Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.”

Alles hangt af van de verdere ontwikkeling van de coronapandemie, zo vertelt Lappartient. “We zijn ook flexibel, maar ik ben blij dat we als wielersport nu een duidelijk plan hebben. Er was al een WorldTour-kalender, maar we hebben nu – met dank aan de renners, teams en andere partijen binnen de wielersport, ook de volledige kalender klaar.”

“Ik wil ook de nationale wielerfederaties bedanken voor het indienen van voorstellen, waardoor we snel nieuwe data hadden.” De eerste wedstrijd uit de ProSeries zal worden georganiseerd op Chinees grondgebied met de Tour of Qinghai Lake (26 juli-5 augustus). De vrouwen beginnen op 1 augustus met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche.

De UCI heeft op 9 en 10 juni nog enkele meetings met het Professional Cycling Council (PCC). Er kunnen dan mogelijk nog laatste kalenderwijzigingen plaatsvinden.