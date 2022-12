‘UCI-voorzitter Lappartient mogelijk nieuwe president Frans Olympisch Comité’

Is UCI-voorzitter David Lappartient straks ook de president van het Frans Olympisch Comité? Volgens de Franse sportkrant L’Équipe is Lappartient in beeld als opvolger van de huidige president Brigitte Henriques, die momenteel kampt met een burn-out.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) houdt de situatie nauwlettend in de gaten, aangezien de volgende Olympische zomerspelen over twee jaar zullen plaatsvinden in Parijs. Het zou behoorlijk rommelen binnen het nationaal olympisch comité. “Op anderhalf jaar van de Spelen zelf is er slechts één uitkomst: opnieuw stemmen wie de president van het Comité wordt”, zo geeft ex-atleet Guy Drut aan in gesprek met L’Équipe.

Vier kandidaten?

Er zouden vier kandidaten zijn om Henriques op te volgen: Guy Drut (71), voormalig biatleet en meervoudig olympisch kampioen Martin Fourcade (34), Jean-Christophe Rolland (54) en de 49-jarige Lappartient. Van de vier potentiële voorzitters zou die laatste over de beste papieren beschikken.

Lappartient heeft aan L’Équipe laten weten dat er momenteel nog geen sprake is van een machtsoverdracht binnen het Frans Olympisch Comité. “Niettemin is de situatie van het CNOSF zorgelijk. Natuurlijk is er vanuit het IOC een zekere bezorgdheid, omdat het precies gebeurt in een land dat de Olympische Spelen straks zal organiseren. Ik heb een mail gestuurd naar de administratieraad om opnieuw als één blok op te treden, nu ons land de Spelen organiseert.”