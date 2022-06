UCI Track Champions League voor het eerst naar Berlijn en Parijs

De UCI Track Champions League doet in het najaar voor het eerst Berlijn en Parijs aan. Parijs was vorig jaar al geprogrammeerd voor de prestigieuze baancompetitie, maar de manche in de Franse hoofdstad moest toen worden geschrapt omdat de velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines was ingericht als vaccinatiecentrum.

De UCI Track Champions League wordt voor de tweede keer gehouden. De baancompetitie gaat op zaterdag 12 november van start in het Velòdrom Illes Balears op het Spaanse eiland Mallorca. Een week later gaat het toernooi verder in de Duitse hoofdstad Berlijn, dat voor de eerste keer op de agenda staat. Weer een week later reizen de baanrenners af naar het Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs, waar de Olympische Spelen van 2024 worden gehouden.

De vierde ronde wordt op vrijdag 2 december verreden op de piste van het Lee Valley VeloPark in Londen. De renners blijven dan in de Britse hoofdstad om op zaterdag 3 december de finale af te werken. Ook vorig jaar vond hier het sluitstuk van evenement plaats.

Frankrijk en Duitsland prioriteit

“Voortbouwend op het succes van het eerste seizoen, was het voor ons prioriteit om het grote publiek in Frankrijk en Duitsland aan te spreken”, laat François Ribeiro van promotor Discovery Sports Events weten. “Na het uitstel van de ronde van Parijs vorig jaar, zijn we verheugd dat we eindelijk de spanning van de UCI Track Champions League naar het Vélodrome National kunnen brengen, net als naar het Velodrom Berlin.”

De renners en rensters die om de winst in de sprint- en duuronderdelen strijden, rijden voor een prijzenpot van in totaal meer dan 500 duizend euro. Ook deze keer is het prijzengeld gelijk voor mannen en vrouwen. Vorig jaar werd de UCI Track Champions League gewonnen door Harrie Lavreysen en de Amerikaan Gavin Hoover bij de mannen, en de Duitse Emma Hinze en de Britse Katie Archibald bij de vrouwen.

UCI Track Champions League 2022

Palma de Mallorca (12 november)

Berlijn (19 november)

Saint-Quentin-en-Yvelines (26 november)

Londen (2 december)

Londen (3 december)