UCI tevreden met uitstel Olympische Spelen

De internationale wielerbond UCI heeft met tevredenheid kennis genomen van het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio. Dat laat zij weten in een reactie.

Volgens de UCI is het uitstellen van de Spelen in het belang van de gezondheid en de sportieve belangen van de atleten, evenals van alle betrokken mensen en partijen. “De wielersport, een historische sport op de Spelen en de derde olympische sport wat betreft medailles met haar vijf disciplines, nam de afgelopen weken vergelijkbare belangrijke beslissingen om de gezondheid te beschermen en de sportieve gelijkheid te verzekeren.”

De UCI onderhoudt nauw contact met het IOC om de kwalificatieprocedures aan te passen aan de beslissingen die genomen zijn met betrekking tot de Olympische en Paralympische Spelen.

Internationale kalender

Ook neemt de UCI de beslissing om de Spelen uit te stellen mee in de besprekingen over de herziening van de internationale kalender. “De UCI maakte er een prioriteit van om een nieuwe kalender vast te stellen, met name als het gaat om de grote rondes en de monumenten. De UCI staat constant in contact met de wielerfamilie (AIOCC, AIGCP, CPA) en, omdat de atleten het middelpunt vormen van onze zorgen, met de vertegenwoordigers van onze renners.”

Volgens de internationale wielerbond moeten sterke maatregelen genomen worden voor de hervatting van de koers. “Zodat de renners geleidelijk hun trainingen en wedstrijden kunnen oppakken, met respect voor hun gezondheid en de sportieve gelijkheid. De UCI wil, samen met haar partners, eensgezind vooruitgang boeken in het belang van de wielersport. Het resultaat van dit overleg maken we binnenkort bekend.”

The UCI welcomes the decision to postpone the @Tokyo2020 Olympic and Paralympic Games during this global crisis.

The health of the athletes and everybody involved @Olympics must be the priority and we will work together with the IOC and all stakeholders to find a new date. pic.twitter.com/5ptVX0yvMq

— David Lappartient (@DLappartient) March 24, 2020