UCI Team Ranking: Deceuninck-Quick-Step nog altijd aan de leiding

De UCI heeft deze week weer een nieuwe update doorgevoerd in de Team Ranking van 2021. In de top van het klassement is weinig veranderd. Deceuninck-Quick-Step gaat nog steeds aan de leiding, voor INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma.

De twee achtervolgers waren bezig met een inhaalslag, maar het verschil met de Belgische sterrenformatie is na de Waalse klassiekers weer een stuk groter geworden. Door de sterke prestaties van wereldkampioen Julian Alaphilippe (winst in de Waalse Pijl en een tweede stek in Luik-Bastenaken-Luik) is Deceuninck-Quick-Step weer uitgelopen.

Het verschil met INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma is nu weer ongeveer 1.500 punten. In de top-5 is het verder stuivertje wisselen tussen UAE Emirates en Alpecin-Fenix. De formatie uit het Midden-Oosten won afgelopen zondag met Tadej Pogačar Luik-Bastenaken-Luik en stijgt in de UCI Team Ranking naar een vierde plaats.

Team BikeExchange is een nieuwkomer in de top-10. De Australische formatie maakt na een goede week twee plekken goed en staat nu negende. Astana-Premier Tech is het grootste slachtoffer: de Kazachse formatie moet twee plaatsen inleveren en vindt zichzelf nu terug op plek twaalf. AG2R Citroën staat nog wel net in de top-10.

UCI Team Ranking (op 27 april 2021)

1. Deceuninck-Quick-Step – 6.418 punten

2. INEOS Grenadiers – 4.989 punten

3. Jumbo-Visma – 4.890 punten

4. UAE Emirates – 4.008 punten

5. Alpecin-Fenix – 3.483 punten

6. BORA-hansgrohe – 3.199 punten

7. Trek-Segafredo – 3.108 punten

8. Bahrain Victorious – 2.999 punten

9. Team BikeExchange – 2.646 punten

10. AG2R Citroën – 2.644 punten

11. Groupama-FDJ – 2.588 punten

12. Astana-Premier Tech – 2.548 punten

13. Israel Start-Up Nation – 2.281 punten

14. Movistar – 2.275 punten

15. Qhubeka ASSOS – 1.891 punten

16. Lotto Soudal – 1.713 punten

17. Arkéa-Samsic – 1.614 punten

18. Cofidis – 1.558 punten

19. Total Direct Energie – 1.291 punten

20. Team DSM – 1.215 punten

21. EF Education-Nippo – 1.122 punten

24. Intermarché-Wanty-Gobert – 816 punten

Alpecin-Fenix blijft het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. Het Belgische team van Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier staat nu op 3.483 punten. Het verschil met Arkéa-Samsic is wel iets kleiner geworden, maar de voorsprong is nog altijd geruststellend te noemen. Total Direct Energie, Bingoal Pauwels Sauces-WB en Delko volgen op nog grotere achterstand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 27 april 2021)

5. Alpecin-Fenix – 3.483 punten

17. Arkéa-Samsic – 1.614 punten

19. Total Direct Energie – 1.291 punten

22. Bingoal Pauwels Sauces WB – 982 punten

23. Delko – 844 punten