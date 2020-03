UCI stelt WK BMX in Verenigde Staten uit maandag 23 maart 2020 om 16:15

De UCI heeft bekendgemaakt dat het wereldkampioenschap BMX in Houston (Verenigde Staten) eind mei niet door kan gaan. Ook hier liggen de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus aan ten grondslag. De UCI hoopt het WK later dit jaar toch te kunnen organiseren.

Het WK BMX zou van 26-31 mei plaatsvinden in het North Houston Bike Park. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Amerika zou het evenement een groot gezondheidsrisico vormen voor de deelnemers, fans en andere betrokkenen.

Bijkomend probleem is dat het WK een belangrijk moment zou zijn in de kwalificatie richting de Olympische Spelen van Tokio, al is het de vraag of dat sportevenement in Japan doorgang vindt komende zomer. In een eerder stadium heeft de UCI al besloten om alle kwalificaties en klassementen stil te zetten vanwege het coronavirus.