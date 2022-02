UCI staat het maken van dronebeelden in de cross toe

Vanaf 1 maart mogen drones tijdens veldritten ingezet worden om het koersverloop te filmen. Vorige week zaterdag, tijdens de Superprestige Gavere, liet de UCI nog een drone van rechtenhouder Flanders Classics uit de lucht halen, toen deze prachtige beelden schoot van Lucinda Brand. Dat was echter enkel omdat er geen vergunning was, aldus de Internationale Wielerunie.

“Drones kunnen gebruikt worden bij livecaptatie, als er vooraf toelating wordt aangevraagd”, legt UCI-topman Peter Van Den Abeele uit in gesprek met Sporza. “Maar in Gavere was die schriftelijke aanvraag blijkbaar niet gebeurd. De voorzitter van de jury heeft toen gewoon de reglementering toegepast.”

Ondertussen had de UCI al vergaderd over het gebruik van drones voor televisie-uitzendingen. “Vorige week hebben we een directeurscomité gehad. Daar is gedebatteerd over het filmen bij professionele captaties. Er is toen beslist om de mogelijkheden daarvan meer te exploiteren. Dat gaan we nu ook doen, want vanaf 1 maart zullen drones algemeen kunnen worden ingezet.”

“In Gavere was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, want zo’n papierwinkel was die aanvraag nu ook niet”, kijkt Van Den Abeele terug op het incident van afgelopen weekend. “Maar wij zijn uiteraard vragende partij om dit te doen. Als we het wielrennen mooier in beeld kunnen brengen, gaan wij absoluut geen stokken in de wielen steken.”

What an awesome drone shot 📹 of @lucinda_brand at the front of the race at the @SuperprestigeCX race in Gavere! 🇧🇪 pic.twitter.com/mhVCJ7zJyl — GCN Racing (@GcnRacing) February 12, 2022