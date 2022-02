UCI schrapt alle wielerwedstrijden in Rusland en Belarus

Alle wielerwedstrijden die voor dit seizoen in Rusland en Belarus op de internationale kalender staan, zijn geschrapt. Dat maakte de UCI vandaag bekend in een statement over de situatie in Oekraïne.

“De Internationale Wielerbond volgt de ontwikkeling van de situatie in Oekraïne met bezorgdheid en veroordeelt krachtig de schending van het internationaal recht en van de territoriale integriteit van Oekraïne”, schrijft de UCI in het statement dat vanavond werd gepubliceerd. “Zij roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en is van mening dat de enige weg vooruit die langs diplomatieke weg is.”

De UCI veroordeelt de schending van het Olympisch bestand, dat op 2 december 2021 unaniem werd goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. “De sport en de wielersport hebben vaak de weg kunnen wijzen naar vrede en dialoog. Deze waarden moeten de Russische regering inspireren zodat zij de vijandelijkheden kan staken en de dialoog kan hervatten om een kans te geven op een vreedzame oplossing van deze militaire actie.”

De UCI laat weten dat haar gedachten uitgaan naar het Oekraïense volk en de fietsgemeenschap in het land. “De Internationale Wielerbond verzekert hen van haar volledige steun en genegenheid. Als teken van solidariteit met de onschuldige burgers die geconfronteerd worden met dit vreselijke conflict, heeft de UCI de Oekraïense vlag gehesen voor het hoofdkantoor van de Internationale Wielerbond.”

Geen UCI-evenementen in Rusland en Belarus

Eerder vandaag riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alle internationale sportbonden op om hun sportevenementen die momenteel in Rusland en Belarus, waarvan de regering de militaire actie steunt, gepland zijn, te verplaatsen of te annuleren. De UCI geeft gehoor aan de oproep blijkt uit de verklaring. “De UCI wenst te verduidelijken dat er in 2022 geen UCI-evenement in Rusland of Belarus zal plaatsvinden.”

The UCI calls for an immediate halt to the hostilities in Ukraine and firmly condemns Russia’s violation of international law.

Our thoughts are with the Ukrainian people as well as Ukraine’s cycling community. No UCI event is scheduled to take place in Russia or Belarus in 2022.

— David Lappartient (@DLappartient) February 25, 2022