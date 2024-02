maandag 12 februari 2024 om 13:30

UCI schorst Venezolaans conti-team en ploegmanager tot eind 2028 vanwege fraude

Java-Kiwi Atlántico, een Venezolaans team dat in 2022 uitkwam op Continental-niveau, is tot 31 december 2028 geschorst. Binnen de ploeg is fraude gepleegd, oordeelt de disciplinaire commissie van de UCI. Ploegmanager Enrique Salgueiro mag tot de eerdergenoemde datum geen functies uitoefenen in het wielrennen, terwijl ploegleider Gerardo Guzman tot 31 december 2025 wordt geweerd uit de wielersport.

In 2023 kwam de UCI achter mogelijke onregelmatigheden binnen het management van Java-Kiwi Atlántico. Het team en Enrique Salgueiro zijn verantwoordelijk voor twee gevallen van fraude, oordeelt de disciplinaire commissie van de UCI nu. Ten eerste maakte de ploeg in een officiële brief onrechtmatig gebruik van een handtekening van een UCI-commissaris. Daarnaast diende het een vals rennerscontract in bij de Venezolaanse wielerbond. Het gebruikte daarbij de handtekening van een renner zonder diens toestemming.

Ook is geoordeeld dat Salqueiro bij de teamregistratie in 2022 bewust verkeerde informatie heeft verschaft. Wat Gerardo Guzman betreft, heeft de disciplinaire commissie vastgesteld dat hij medeplichtig was aan het omzeilen van het UCI-reglement.

Java-Kiwi Atlántico mag tot eind 2028 niet meedoen aan wedstrijden onder auspiciën van de UCI. Er kan nog wel in hoger beroep worden gegaan tegen de beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal CAS.