Pas eind juni zekerheid over doorgaan WK wielrennen maandag 4 mei 2020 om 14:18

Het duurt nog even voordat de knoop wordt doorgehakt over het WK wielrennen 2020 in Aigle-Martigny. Grégory Devaud, vice-voorzitter van organisatie, heeft in Zwitserse gezegd dat vermoedelijk pas eind juni de beslissing valt.

In Zwitserland zijn bijeenkomsten met meer dan duizend mensen vanwege de coronapandemie verboden tot minstens eind augustus. Maar de organisatoren houden vertrouwen dat het WK op de geplande data van 20 tot 27 september gewoon gehouden kunnen worden.

“We moeten onze plek kennen in de huidige situatie, uit respect voor degenen die dagelijks het virus bestrijden”, zegt Dévaud in Sport Dimanche. “Een feest voor wielersport, graag. Maar niet tegen elke prijs. We zullen consequent moeten zijn in het namen van beslissingen, en daarbij niet halsstarrig zijn.”

Het wereldkampioenschap op een ander moment organiseren is uitgesloten. “Het is in de herfst of niet”, is Dévaud duidelijk. Doorschuiven naar volgend jaar is niet mogelijk. Tot en met 2025 zijn de WK’s al toegekend aan andere landen.

Locaties komende WK’s

2021 – Vlaanderen

2022 – Wollongong

2023 – Glasgow

2024 – Zürich

2025 – Afrika (Marokko of Rwanda)