UCI onthult eerste locaties en data UCI Track Nations Cup 2024

De kalender van de UCI Track Nations Cup 2024 krijgt vorm. De UCI heeft bekendgemaakt waar en wanneer de tweede en derde manche van het baantoernooi plaats zullen vinden. Van 15 tot en met 17 maart 2024 zal in Hongkong gekoerst worden, van 12 tot en met 14 april 2024 in het Canadese Milton. De locatie en data van de eerste manche zijn nog niet onthuld.

Milton verwelkomde de UCI Nations Cup in 2022 en 2023 ook al. Tussen 2017-2020 maakte de Canadese stad al drie keer deel uit van de Wereldbeker, de voorloper van de huidige wedstrijdreeks. De Nations Cup streek in 2021 nog neer in Hongkong, maar kwam daar nadien niet meer. Volgend jaar zal dat dus wel weer het geval zijn.

UCI Track Cycling Nations Cup 2024

Ronde 1: Locatie en data nog niet bekend

Ronde 2: Hongkong (15-17 maart)

Ronde 3: Milton (12-14 april)