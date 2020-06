UCI mengt zich in debat over racisme: “Werk maken van gelijke kansen” dinsdag 9 juni 2020 om 14:43

De internationale wielerunie UCI heeft zich gemengd in de internationale discussie die momenteel gevoerd wordt over voornamelijk racisme. De bond benadrukt al langere tijd werk te maken van gelijke kansen in de wielersport. “We streven nog altijd naar een gelijk speelveld. Wielrennen moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

Het racismedebat is opgelaaid na de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan. Zijn overlijden – nadat een witte politieman meerdere minuten een knie in zijn nek drukte – leidde tot veel discussies, onrust en geweld in Amerika en inmiddels ook in andere landen ter wereld. Ook in Nederland zijn er veel demonstraties na de dood van Floyd.

De UCI benadrukt uiteraard fel tegen racisme te zijn. “We hebben een ethische code: alle atleten zijn gelijk. We maken geen onderscheid op basis van ras, politieke- en religieuze voorkeuren, huiskleur, gendervoorkeur of andere soorten racisme.” De wielerunie is druk bezig om de diversiteit binnen het wielrennen te vergroten.

Westerse sport

De UCI beseft echter dat het wielrennen een voornamelijk Westerse sport is, en dat renners uit bijvoorbeeld Afrika en Azië een langere weg moeten afleggen om prof te worden. “De wielersport is vandaag de dag vooral populair in de wat meer welvarende landen.” De UCI kijkt dan ook verder, naar landen met een beginnende wielercultuur.

“We organiseren elk jaar de wereldkampioenschappen wielrennen, waar 196 landen aan deelnemen. Dit laat zien dat er wel degelijk meer diversiteit is. We bezochten met het WK vorig jaar drie continenten met Noord-Amerika, Azië en Europa. In 2025 zetten we de volgende stap met een wereldkampioenschap in Afrika, voor de eerste keer in de geschiedenis.”

Talentontwikkeling

“We beseffen echter terdege dat het niet overal even eenvoudig is om de stap te maken naar het allerhoogste niveau. Sommige bonden hebben niet de financiële middelen om de renners voldoende te begeleiden. De focus ligt dan ook op het opleiden van beloftevolle atleten”, zo doelt men op het World Cycling Centre (WCC), het trainings- en opleidingscentrum van de UCI.

De UCI zal ook de komende jaren blijven investeren in talentontwikkeling, in de hoop de diversiteit te vergroten binnen de wielersport. Want: “Wielrennen moet voor iedereen toegankelijk zijn.”