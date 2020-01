UCI maakt geld vrij voor verbeteren antidopingprogramma WWT-ploegen donderdag 23 januari 2020 om 16:22

De internationale wielerunie UCI gaat dit jaar geld investeren in het antidopingprogramma voor (de nieuwe) Women’s WorldTour-ploegen. Het programma is ontwikkeld en geïmplementeerd door het CADF, al jaren de onafhankelijke anti-dopingorganisatie waar de UCI mee samenwerkt.

Het betekent dat zowel de UCI als de acht ploegen tienduizend euro investeren in het programma, waardoor de ploegen beschikken over een antidopingbudget van 20.000 euro. Het doel van de wielerunie is om op die manier meer wielrensters deel te laten uitmaken van de Registered Testing Pool, de groep renners waarvan een biologisch paspoort wordt bijgehouden.

Vorig jaar maakten 29 rensters deel uit van de RTP, dit jaar stijgt het aantal vrouwelijke deelnemers naar 53. Deze renners zijn verplicht om hun whereabouts in te vullen en worden op gezette tijden gecontroleerd door de UCI. Deze testen kunnen worden vergeleken met testen die zijn uitgevoerd door de nationale antidopingorganisaties.

Verdere maatregelen

Verder heeft de internationale wielerunie besloten om dopingtesten over het hele jaar uit te voeren, allereerst tijdens wedstrijden, maar zal het ook investeren in bloedtesten voor en na koersen. Daarnaast zullen er voortaan testen worden uitgevoerd tijdens trainingskampen en zullen stalen langer worden opgeslagen.

“Dit is een belangrijke fase in de strijd van de UCI tegen dopinggebruik en voor een schone sport”, zo vertelt voorzitter David Lappartient in een perscommuniqué. “We willen als federatie het voortouw nemen in de strijd tegen valsspelers. Er hangt geen prijskaartje aan het beschermen van de integriteit van het wielrennen.”

Ploegen in het bezit van een Women’s WorldTour-licentie

Alé BTC Ljubljana

Canyon SRAM Racing

CCC-Liv

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

Movistar Team Women

Team Sunweb

Trek-Segafredo

Mitchelton-Scott