UCI kondigt Track Champions League aan voor november en december 2021

De UCI heeft de hervormingen in het baanwielrennen meer vorm gegeven. De eerder aangekondigde Track World League is officieel omgedoopt tot UCI Track Champions League en moet voor het eerst plaatsvinden in november en december 2021.

De internationale wielerunie organiseert die wedstrijdserie samen met Eurosport. De Track Champions League is gericht op snelheid, dynamiek, entertainment en spektakel. De UCI heeft zes opeenvolgende weekenden in november en december 2021 gepland voor de serie, bestaande uit wedstrijden op de individuele sprint, de keirin, de afvalkoers en de scratch.

Aan de sprint- en keirinwedstrijden van de Track Champions League doen de beste negen renners van de wereldranglijst mee. Daarnaast worden voor de afvalkoers en de scratch uitnodigingen verstuurd aan de medaillewinnaars van het WK baanwielrennen, dat in oktober 2021 gehouden wordt in Turkmenistan.

Ambassadeurs

Oud-baanwielrenners Chris Hoy en Kristina Vogel zijn aangewezen als ambassadeurs van de nieuwe UCI Track Champions League. Zij zullen ook een bijdrage leveren aan de uitzendingen op Eurosport en GCN.

UCI-president David Lappartient is blij met de aankondiging: “In november en december 2021 zal de Track Champions League de beste sprinters en duurspecialisten ter wereld samenbrengen in zes opeenvolgende weekenden. Dat gebeurt in korte formats, met als doel het bereik van de sport uit te breiden naar een nieuw, sensatiezoekend publiek.”

Volgend jaar maart wordt meer duidelijk over de UCI Track Champions League, zoals de data, de locaties en de prijzen.