UCI kiest in kader van gendergelijkheid voor kleiner mannenpeloton op OS 2024

Voor de eerstvolgende Olympische Spelen (in Tokio) is het wachten tot 2021, maar de UCI kijkt ook al naar de Spelen van 2024 in Parijs. Er moet tegen die tijd sprake zijn van gendergelijkheid en dit heeft met name gevolgen voor de wegritten.

Voor de Olympische Spelen in Parijs moet er honderd procent gendergelijkheid komen, voor alle sporten en dus ook voor het wielrennen. In Tokio is dat al het geval voor het mountainbiken en BMX’en, voor 2024 komt daar ook het weg- en baanwielrennen bij. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de wegrit voor mannen en vrouwen.

In beide wedstrijden is over vier jaar een peloton van negentig renners voorzien. Dit is goed nieuws voor alle vrouwelijke wielrenners, aangezien er in Tokio slechts 67 plaatsen te vergeven zijn. Voor de keuzeheren van de mannenselecties is het wel een flinke streep door de rekening, aangezien het peloton in 2021 nog uit 130 renners zal bestaan.

Veertig startplekken

Bij de vrouwen krijgen we dus een uitbreiding (van 67 naar 90) van het peloton, bij de mannen is er een flinke vermindering (van 130 naar 90, een verlies van veertig startplekken) van het aantal deelnemers. “We zijn trots op het feit dat we dit hebben bereikt”, zo laat UCI-voorzitter David Lappartient weten in een persbericht. “Gendergelijkheid staat hoog op de agenda voor de Spelen in Parijs.”

“De UCI heeft zich gecommitteerd aan het beleid dat we overal een gelijke representatie van mannen en vrouwen willen zien. Dit is weer een belangrijke stap, na het invoeren van een minimumsalaris voor vrouwelijke wielerprofs. Dit is een sterk gebaar naar alle atleten en de gehele maatschappij. Ik wil het Internationaal Olympisch Comité bedanken voor de steun.”

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers Olympische Spelen Tokio 2021 Mountainbiken

Mannen: 38

Vrouwen: 38 Wegwielrennen

Mannen: 130

Vrouwen: 67 Baanwielrennen

Mannen: 98

Vrouwen: 91 BMX

Mannen: 24

Vrouwen: 24 BMX Freestyle Park

Mannen: 9

Vrouwen: 9 Olympische Spelen Parijs 2024 Mountainbiken

Mannen: 36

Vrouwen: 36 Wegwielrennen

Mannen: 90

Vrouwen: 90 Baanwielrennen

Mannen: 95

Vrouwen: 95 BMX

Mannen: 24

Vrouwen: 24 BMX Freestyle Park

Mannen: 12

Vrouwen: 12