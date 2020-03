UCI-kalendermaker: “Hele voorjaar naar eind oktober en november verplaatsen is een utopie” woensdag 18 maart 2020 om 18:30

De Belgische bondsvoorzitter Tom Van Damme staat voor een moeilijke taak. Als voorzitter van de UCI-wegcommissie bepaalt hij mee de internationale kalender, die door alle afgelastingen wegens het coronavirus grondig moet worden herzien. “Het seizoen met één week verlengen, zal kunnen.”

Vandaag maakte de UCI bekend dat in april niet meer gekoerst wordt wegens de verspreiding van het coronavirus. Ook kondigde de bond aan dat zij het wegseizoen wil verlengen tot 1 november en dat bij het herindelen van de kalender, na de wedstrijden die op dat moment gepland staan, de grote ronden en de monumenten voorrang krijgen. Daarnaast wil de bond flexibel omgaan met het aantal renners per team. De maatregelen moeten nog ter goedkeuring worden voorgelegd.

“We komen de komende weken met data naar buiten om de ploegen en de renners een minimum aan zekerheid te bieden”, meldt Van Damme aan Het Nieuwsblad. “Als ik even voor mezelf mag spreken en niet voor de UCI: ik denk dat we al zeer blij mogen zijn als op 1 juni weer gekoerst kan worden. Ik denk dan niet alleen aan de profs, maar ook aan jeugdrenners die al maanden trainen en honger hebben om hun hobby te beoefenen voor ze hun examens moeten afleggen.”

Huidige seizoen langer rekken

Volgens Van Damme is de mogelijkheid er om het huidige seizoen langer te rekken. “We moeten echter rekening houden met de klimatologische omstandigheden. De uitgestelde koersen mogen ook het seizoen 2021 niet hypothekeren. Het seizoen met een week verlengen moet kunnen. Desnoods twee weken, maar je kunt niet oneindig blijven doorgaan. Het hele voorjaar verplaatsen naar eind oktober en november, dat is een utopie.”

Er is sprake van om de grote ronden en de monumenten voorrang te geven bij het herindelen van de kalender. Die mogelijkheid is er eveneens, zegt Van Damme. “De UCI zou prioriteit kunnen geven aan de grote ronden en de monumenten. Anderzijds zouden andere koersen of klassiekers misschien gemakkelijker inpasbaar zijn omdat die tevreden zijn met flexibeler startveld en een plekje in het midden van de week, in plaats van absoluut een zaterdag of zondag op te eisen.”

Onderlinge samenwerking

Wedstrijden die later in het jaar gepland staan, zouden zeker zijn van hun plaats en mogen niet benadeeld worden door uitgestelde wedstrijden. “Dat is de bedoeling. Alle wedstrijden – groot of klein – op de resterende kalender hebben hun bestaansrecht, maar er kan altijd door de organisatoren onderling samengewerkt worden. Als bijvoorbeeld wedstrijd x van RCS in het najaar plaats ruimt voor een uitgestelde wedstrijd y van RCS, zie ik daar geen probleem in.”