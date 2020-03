‘UCI in de maag met uitstel Giro, discussie over verlengen seizoen’ dinsdag 17 maart 2020 om 10:26

De UCI ziet de kalenderproblemen toenemen nu de Giro d’Italia voorlopig is uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij de Giro hoopt men twee of drie weken uitstel, maar dan botst de ronde met de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland. De UCI plant volgens Het Nieuwsblad een vergadering om duidelijkheid te scheppen in de kalender.

In die vergadering, die voor volgende week dinsdag gepland staat, wil de internationale wielerunie de organisatoren van geschrapte koersen horen over hun plannen. Naast de Giro gaat het ook om een groot deel van de voorjaarskoersen in vooral België en Italië.

Volgens Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond en tevens lid van de UCI-wegcommissie, gaat het verplaatsen niet zo makkelijk. “Als wedstrijden een nieuwe datum willen, mogen ze niet in het vaarwater komen van andere wedstrijden die in die periode geprogrammeerd staan”, legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Dat men bij RCS, de organisatie van de Giro d’Italia, hoopt de wedstrijd twee of drie weken uit te kunnen stellen tot eind mei, zorgt voor andere problemen in de WorldTour. Naast de UCI zullen ook het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland (grotendeels in juni verreden) zullen daar niet mee instemmen. Een latere datum voor de Giro lijkt schier onmogelijk, met de Tour de France, de Olympische Spelen en Vuelta a España op de planning.

Meerdere toppers zijn niet tuk op extra klassiekers in najaar

Onder meer Oliver Naesen en Sep Vanmarcke stellen voor om uitgestelde wedstrijden van het klassieke voorjaar achter het huidige seizoen aan te plakken, eind oktober of mogelijk november. Jasper Stuyven en Yves Lampaert zijn daar tegen, met oog op de voorbereidingen voor het seizoen 2021.

“Nood breekt wet. Ik wil gerust blijven koersen tot in november als ik zo wel nog de monumenten kan rijden”, zegt Naesen. Lampaert reageert: “Sowieso ben je als renner in oktober al de nek af. Als ze de kalender nog voller gaan steken of nog langer rekken, zullen we nog meer nek af zijn. Bovendien zouden we die extra inspanningen nog lang voelen en zou zo de voorbereiding op het volgende seizoen in het gedrang komen. Laat ons de huidige kalender handhaven, midden oktober stoppen en uitkijken naar 2021.”

Deceuninck-Quick-Step-ploegleider Tom Steels is het eens met Lampaert. “Koersen tot in november vind ik te laat. Je kan als renner ook niet blijven proberen een topconditie te rekken. Een renner heeft in de winter toch minstens vier weken platte rust nodig”, zegt hij. Lotto Soudal-manager John Lelangue vindt koersen tot in november ook te laat.