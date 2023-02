UCI denkt na over aparte categorie voor transgenders

De UCI denkt na om in de toekomst een aparte categorie voor transgenders in te voeren, zo meldt Het Laatste Nieuws. De deelname van transgenders aan sportwedstrijden is de laatste weken weer een thema, na de goede prestaties van Austin Killips in het veld.

De 26-jarige wielrenster boekte dit seizoen al de nodige ereplaatsen in Amerikaanse crossen, maar was vorige maand ook vijfde in de cross van Otegem en zelfs derde in de Kasteelcross van Zonnebeke. Killips heeft van de UCI een licentie om bij de vrouwen te crossen, maar de deelname van transgenders blijft een heikel thema.

Xavier Bigard is als medisch directeur bij de UCI belast met het ’transgender-vraagstuk’. De huidige UCI-regels voor transgenders zijn strenger dan die van het Internationaal Olympisch Comité. Zo is de overgangsfase naar een laag testosteron-gehalte verdubbeld van één naar twee jaar. De maximaal toegestane testosteronspiegel bij transgendersporters bedraagt 2,5 nanomol per liter, in plaats van vijf nanomol bij de IOC. Dit komt overeen met de testosteronspiegel van 99,9 procent van de vrouwelijke bevolking.

Heikel thema

“Toch blijft dit een heikel thema. De regels zijn niet perfect voor vrouwen, die voor hun transformatie een man waren, maar ook niet perfect voor vrouwen die sinds de geboorte vrouw zijn”, schetst Bigard. De Belgische bondsdokter Kris Vandermieren treedt Bigard bij. “De evolutie in spierontwikkeling is van nature verschillend bij mannen en vrouwen. Hormonale behandelingen of geslachtsoperaties hebben geen invloed op het genetisch materiaal. Dat transgenders op volwassen leeftijd nog bevoordeeld zijn tegenover vrouwen, die voordien geen man waren, dat staat buiten kijf.”

De UCI denkt voorlopig nog niet aan een aparte categorie voor transgenders, aldus Bigard, al worden er achter de schermen al wel gesprekken gevoerd. Het Laatste Nieuws stelt echter dat het wel degelijk een actueel thema is binnen de UCI. De internationale wielerunie denkt na om in de toekomst een aparte categorie voor transgenders in te voeren, om zo inclusie te bevorderen en competitievervalsing te vermijden.

Momenteel beschikken slechts zeven transgenders over een UCI-proflicentie, verspreid over alle wielerdisciplines. Op het komende WK veldrijden in Hoogerheide staat er geen transgender aan de start: Killips is vanwege sportieve gronden niet geselecteerd door de Amerikaanse wielerbond. “Om te mogen deelnamen aan een WK moet een crosser van onze federatie aan bepaalde sportieve criteria voldoen. Austin boekt snel vooruitgang, maar haar prestaties zijn nog onvoldoende”, klinkt het.