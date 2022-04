UCI: Budgetcap voor meer evenwicht tussen WorldTour-ploegen bespreekbaar

De dominantie van enkele rijke teams in de WorldTour wordt een steeds groter punt van zorg in de wielersport. De budgetten van INEOS Grenadiers, UAE Emirates en Jumbo-Visma zijn veel groter dan het geldbedrag waar de andere WorldTour-teams over beschikken. De internationale wielerunie UCI erkent dat dit de onderlinge strijd in de WorldTour niet ten goede komt.

“Het groeiende gat in budgetverschillen tussen verschillende WorldTour-teams is inderdaad een onderwerp dat op tafel ligt”, bevestigt UCI-voorzitter David Lappartient in een interview met WielerFlits dat morgen op deze site verschijnt.

In een tabel die Statista vorig jaar publiceerde is te zien hoe groot het financiële gat tussen de topteams in de WorldTour is. INEOS Grenadiers beschikt over 50 miljoen euro en UAE Emirates over 35 miljoen, terwijl Jumbo-Visma 27 miljoen euro heeft. Aan de onderkant werken Team BikeExchange (10 miljoen euro), Astana Qazaqstan (12 miljoen euro), EF Education-EasyPost (12 miljoen euro) en Lotto Soudal (12 miljoen euro) met een fractie van de bedragen van de ‘grote drie’.

Lappartient benadrukt dat er over deze problematiek ook binnen de belangenvereniging van ploegen AIGCP wordt gesproken. “Het klopt dat we momenteel met de AIGCP discussiëren om meer evenwicht onder de WorldTour-ploegen te krijgen”, vervolgt Lappartient. “Een budgetplafond of salary cap, het zijn zaken waarover gesproken wordt. We zijn nu nog niet zover om op de details in te gaan.”

“Het is meer dat we met de ploegen de pijnpunten op tafel leggen. We maken nu een ‘road map’ om deze problemen in de komende jaren gezamenlijk aan te pakken. Dit is zeker een agendapunt, omdat we niet willen dat alle goede renners zich in enkele ploegen bevinden. Er moet een evenwichtig strijdtoneel zijn.”

Al wil Lappartient de drie genoemde topploegen ook feliciteren. “Ja, het is knap dat ze erin slagen om zo’n mooi budget binnen te halen en zo succesvol te zijn.”