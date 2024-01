donderdag 25 januari 2024 om 18:13

UCI biedt virtuele versie van WK’s op de weg aan via nieuwe partner

De UCI gaat een nauwere samenwerking aan met het virtuele trainingsplatform MyWhoosh voor de komende drie WK’s. MyWhoosh krijgt het exclusieve recht om op haar platform virtuele versies van de WK’s op de weg en de tijdrit aan te bieden, waardoor renners en fans zich virtueel op de parcoursen kunnen testen.

MyWhoosh werd opgericht in 2019 en kent haar thuishaven in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). De virtuele wielerapp is gratis te gebruiken en werkt al langer samen me de UCI. Zo werd eerder aangekondigd dat het de volgende drie edities van het WK eRacing mag organiseren.

De komende drie wereldkampioenschappen op de weg gaan door in het Zwitserse Zürich (2024), het Rwandese Kigali (2025) en het Canadese Montreal (2026). In 2028 zijn de WK’s te gast in Abu Dhabi zelf.