zaterdag 17 februari 2024 om 13:13

UCI-baas Lappartient wil evolutie in wielerkalender: “Maar elke verandering moet een verbetering zijn”

Het lijkt al langer duidelijk dat we in 2026 weleens grote veranderingen in de WorldTour-kalender van de UCI. Volgens UCI-baas David Lappartient gaat men echter niet veranderen om te veranderen. “We streven naar internationalisering en minder overlappingen”, zegt de Fransman in gesprek met Het Nieuwsblad.

Volgens Lappartient gaat het om een hervorming. “Geen revolutie, wel een evolutie. Vanaf 2026 willen we daar veranderingen in doorvoeren voor de periode tot en met 2028. Daarbij cruciaal? We willen zo veel mogelijk overlappingen tussen verschillende WorldTour-koersen vermijden. Ik vergelijk het met het vrouwenwielrennen. Toen we daar in 2016 met de UCI Women’s World Tour startten, hebben we van meet af aan gesteld geen enkele overlapping in de kalender te willen. We hebben kansen genoeg gehad om daarvan af te wijken, de aanvragen om tot de World Tour toe te treden stromen toe. Maar we hebben altijd vastgehouden aan ons principe. In het belang van de teams, van de kijkers, en van de duidelijkheid.”

Al belooft de UCI-baas wel respect te hebben voor de lange traditie die het mannenwielrennen heeft. In het vrouwenwielrennen vertrokken we van een blanco blad. Dat ligt een stuk moeilijker bij de mannen, waar je tegen 130 jaar geschiedenis aankijkt. Ik ben de eerste om in te zien dat de Tour de France altijd in juli zal worden gereden. Net zoals de klassiekers natuurlijk in de lente of de herfst zullen plaatsvinden. Of dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd vlak na mekaar zullen worden gereden – gewoon omdat dat beter is voor de renners. Dat moet je respecteren. Ik geloof dat traditie en evolutie kunnen samengaan.”

Daarom denkt Lappartient niet meer aan kasseiklassiekers in het najaar, iets wat hij in het verleden weleens opperde. “Elke verandering zal een verbetering moeten zijn. Tot nader order zie ik geen reden om iets te wijzigen aan de plek van de Belgische voorjaarswedstrijden op de kalender. Tenzij iemand goede argumenten kan aandragen en mij van mening kan doen veranderen.”

Internationalisering

Wél is de Fransman nog altijd voorstander van de internationalisering van de sport. “Als we het WorldTour-circuit veranderen, zal dat niet zijn om sterker te staan in Frankrijk, België of Italië. Aanvragen genoeg uit die landen. Maar ik geloof niet in een sport die zich afspeelt in twee of drie landen. Je moet vandaag een globale visie hebben. Waarom in februari geen ‘slot’ organiseren in Zuid-Amerika? Er zijn nu al wedstrijden in Colombia en het wielrennen is ontzettend populair. Zoals er ook in Azië nog ruimte is, of zelfs in Europa. Denemarken is een echt wielerland. Maar het heeft momenteel geen enkele topwedstrijd.”

Of zo’n verandering hand in hand kan gaan met het One Cycling-project, moet Lappartient nog bekijken. “Als UCI steunen wij wel elk initiatief dat de financiële situatie van het profwielrennen wil verbeteren. Maar ik zal altijd hameren op het belang van samenwerking en op de leidende rol van de UCI om samen de sport vooruit te helpen.” Ook met een Saudische investeerder? “Sport is geen politiek. Die zaken moet je, zoals de olympische gedachte voorschrijft, gescheiden houden. Ik zie vooral dat Saudi-Arabië een hoofdrol wil spelen in de sportindustrie, met veel aandacht voor sporten die mikken op een groot en jong publiek. Voor mij is dit een kans om het wielrennen in dit deel van de wereld te laten groeien, en dat zal ons als sport ook internationaal weer vooruit helpen.”