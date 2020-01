UCI-baas Lappartient: “Riis heeft het recht om terug te keren” vrijdag 24 januari 2020 om 15:47

De terugkeer van Bjarne Riis in het wielerpeloton als teammanager bij NTT Pro Cycling heeft veel stof doen opwaaien. UCI-voorzitter David Lappartient heeft begrip voor alle meningen, maar houdt zich voor de rest op de vlakte.

“Ik kan de mening van het publiek begrijpen, maar als UCI-voorzitter kan ik slechts zeggen dat hij het recht heeft om terug te keren in de sport”, antwoordde Lappartient aan Cyclingnews, toen hem naar Riis’ terugkeer gevraagd werd. De geldende regelgeving is op de Deen niet van toepassing, omdat zijn strafbare feiten dateren van voor juli 2011. “Ik weet zeker dat hij wat lessen uit het verleden heeft getrokken, zodat hij in de toekomst sterker is.”

“Als je de Tour de France-winnaars tussen 1996 en 2010 erbij neemt, zijn slechts twee renners niet gepakt op doping”, zei Lappartient. “Het was een moeilijke tijd voor onze sport, maar ik denk dat we nu voorop lopen in de strijd tegen tegen doping. We investeren veel geld in antidopingbureau CADF, jaarlijks zo’n tien miljoen Zwitserse frank. Dat is nodig, omdat geloofwaardigheid in vijf minuten verloren kan gaan en het twintig jaar duurt om het terug te krijgen.”

Toename aantal dopinggevallen

Volgens de UCI-voorzitter is het belangrijk om te blijven investeren, omdat het aantal dopinggevallen wereldwijd is toegenomen. “75 procent van de dopingzaken komt uit Zuid-Amerika. Dat is een punt van zorg voor de UCI. Ik heb met federaties en nationale antidopingagentschappen gesproken en ze onder druk gezet om dopinggebruik te bestrijden. We gingen naar één land, deden twaalf tests en allemaal waren ze positief. Dat is verschrikkelijk.”