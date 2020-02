UCI: afgelasting Italiaanse koersen vanwege corona nog niet te voorspellen woensdag 26 februari 2020 om 16:49

De UCI kan op dit moment nog niets zeggen over doorgang of afgelasting van Italiaanse wielerkoersen als gevolg van het coronavirus. In een persbericht laat de bond weten dat zij nauw contact houdt met organisaties en autoriteiten.

Dat de huidige toestand van de epidemie gevolgen heeft voor de organisatie van sport- en culturele evenementen in verschillende regio’s in de wereld, schrijft de UCI. “Zoals evenementen op de UCI-kalender, bijvoorbeeld in Italië, waar 229 gevallen van het virus zijn bevestigd op 25 februari (bovenop ongeveer honderd gevallen in afwachting van bevestiging).”

Eerder deze week sprak RCS Sport, organisator van onder andere Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia haar bezorgdheid uit over de uitbraak van het coronavirus in Italië. Als besloten wordt dat sportwedstrijden in Milaan en Lombardije worden opgeschort, staan ook de Italiaanse koersen op de tocht.

“Het is momenteel niet mogelijk om op middellange termijn te voorspellen of koersen in dit land doorgaan of worden afgelast, gezien de snelheid waarmee nieuwe uitbraken worden gemeld, zoals gisteren in Toscane, Sicilië en Ligurië”, aldus de UCI. “Anderzijds hebben regionale gezondheidsautoriteiten al op korte termijn beslissingen genomen om evenementen af te gelasten of uit te stellen om de risico’s op besmetting te verkleinen.”

De UCI blijft in nauw contact met de organisatoren van internationale wielerkoersen en de gezondheidsautoriteiten van de gastlanden. “Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de beperking van de risico’s van de verspreiding van het virus over de hele wereld.”