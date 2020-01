UAE Tour zonder ploegentijdrit, met aankomsten op Jebel Hafeet en Hatta Dam maandag 20 januari 2020 om 14:59

De tweede editie van de UAE Tour kent drie aankomsten bergop. In de koninginnenrit finisht de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten op de klim naar Jebel Hafeet. Ook de ritten naar de Hatta Dam en Rafisa Dam springen in het oog.

De WorldTour-koers trekt dit jaar opnieuw door alle emiraten van het land. In totaal zijn de zeven etappes goed voor 1.177 kilometer. Vier etappes zijn biljartvlak en lijken gemaakt voor sprinters. Twee keer kunnen de sterke sprinters het opnemen tegen de puncheurs en wellicht zelfs de klimmers: eerst in etappe twee op de bekende Hatta Dam. Een dag later ligt de streep op Rafisa Dam.

UAE Tour 2020 De finale van de Hatta Dam Het profiel van Jebel Hafeet

De vijfde rit is de koninginnenrit, waar het klassement op zijn kop gegooid zal worden door de klimmers. De klim naar Jebel Hafeet is 10,8 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4%. Onderweg zijn pieken van 10% waar te nemen. Daarna staan nog twee sprintersritten op het programma.

Ook is in tegenstelling tot de eerste editie van vorig jaar (na het samenvoegen van de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour) afscheid genomen van de ploegentijdrit. Jumbo-Visma zette daar destijds een eerste stap richting de eindzege van Primoz Roglic in de UAE Tour.

De organisatie, die in handen is van RCS, kon ook al de nodige deelnemers bekendmaken. Onder meer Alejandro Valverde, Rohan Dennis, Giulio Ciccone, Tadej Pogacar, Davide Formolo, Adam Yates, Wout Poels en Ilnur Zakarin komen naar het Midden-Oosten. Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Pascal Ackermann, Arnaud Démare en Mark Cavendish zijn de aanwezige (top)sprinters.

UAE Tour 2o2o (23-29 februari)

Etappe 1: Zabeel Park – Al Marjan Island (158 km)

Etappe 2: Palm Jumeirah – Hatta Dam (203 km)

Etappe 3: Sharjah – Rafisa Dam (198 km)

Etappe 4: Dubai Design District – Dubai City Walk (171 km)

Etappe 5: Al Ain – Jebel Hafeet (162 km)

Etappe 6: Al Ruwais – Al Mirfa (158 km)

Etappe 7: Al Maryah Island – Abu Dhabi (127 km)