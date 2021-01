UAE Tour ontvangt alle WorldTour-teams en Alpecin-Fenix

De UAE Tour kan dit jaar rekenen op twintig ploegen aan het vertrek. Alle negentien teams van het hoogste niveau hebben hun deelname bevestigd aan de WorldTour-ronde in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast doet Alpecin-Fenix mee. Omdat de Belgen in 2020 het beste ProTeam waren, krijgen ze voor elke WorldTour-wedstrijd een uitnodiging.

Dit seizoen wordt de UAE Tour verreden van 21-27 februari. De organisatie is in handen van het Abu Dhabi Sports Council, Dubai Sports Council en RCS Sport. Abu Dhabi is het decor voor de start van de rittenkoers. Daarnaast finisht de slotetappe in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De rest van het parcours wordt later bekendgemaakt.

Mathieu van der Poel heeft zijn deelname aan de ronde in het Midden-Oosten al toegezegd. Hij begint er zijn wegseizoen en zal daardoor het Vlaamse openingsweekend overslaan. “Ik denk dat dat een betere aanloop is richting de klassiekers waarop ik nog net iets meer mijn pijlen richt dan het openingsweekend”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix.

Vorig jaar werd de UAE Tour niet uitgereden. Het peloton moest na de vijfde etappe enkele dagen in het hotel blijven vanwege een corona-uitbraak in een van de hotels. Het was toentertijd een van de eerste koersen die te maken kreeg met de gevolgen van het coronavirus. De eindzege werd uiteindelijk toebedeeld aan Adam Yates, die na vijf ritten het klassement leidde.

Deelnemende ploegen UAE Tour 2021 (21-27 februari)

AG2R Citroën

Alpecin-Fenix

Astana-Premier Tech

Bahrain Victorious

BikeExchange

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Qhubeka ASSOS

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates