UAE Tour: Lotto Dstny mikt op dagsucces met Ewan, INEOS rekent op Plapp en Viviani

Lotto Dstny en INEOS Grenadiers trekken beide met een sprinter naar de UAE Tour (20-26 februari). Het Belgische ProTeam schuift Caleb Ewan naar voren, de Britse WorldTour-ploeg stelt Elia Viviani op. INEOS Grenadiers brengt met Luke Plapp en Ben Tulett ook twee renners aan het vertrek die hoge ogen kunnen gooien in het klassement.

Ewan rijdt zijn eerste koers sinds de Cadel Evans Great Ocean Road Race. De Australiër werd daar zesde, nadat hij in de Santos Tour Down Under ook al enkele ereplaatsen had behaald. Een overwinning in een UCI-koers zat er nog niet in voor Ewan in 2023. Wel won hij de Schwalbe Classic, een nationale wedstrijd voorafgaande aan de Tour Down Under.

In de UAE Tour kan Ewan beschikken over een omvangrijke sprinttrein. Jarrad Drizners, Jacopo Guarneri, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig staan namelijk aan de start voor Lotto Dstny. Daarnaast zijn ook rasaanvaller Thomas De Gendt en klimmer Eduardo Sepúlveda van de partij.

INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers trekt met een mix van jong en oud naar de Verenigde Arabische Emiraten. Cameron Wurf (39), Ben Swift (35) en Viviani (34) zijn de ervaren mannen, Plapp (22), Kim Heiduk (22), Joshua Tarling (19) en Ben Tulett (21) de jonge honden.

In de sprints zal het vooral letten zijn op Viviani. De Italiaan reed in de Vuelta a San Juan drie keer top-tien, maar in de buurt van de overwinning kwam hij daar niet. Nadien betwistte Viviani nog het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen, dat hij echter vroegtijdig verliet vanwege ziekte.

Plapp en Tulett hebben wat dat betreft al meer laten zien in 2023. Zo verdedigde Plapp – vorig jaar twaalfde in de UAE Tour – met succes zijn titel op het Australisch kampioen op de weg. Tulett liet dan weer van zich spreken in de Ster van Bessèges en Jaén Paraiso Interior. In de afsluitende tijdrit van de Franse rittenkoers eindigde Tulett als derde, in de Spaanse gravelkoers werd hij zesde.