UAE Tour is binnen voor Evenepoel: “Alleen maar goede signalen richting Giro”

Winnen op Jebel Hafeet bleek net iets te hoog gegrepen voor Remco Evenepoel, maar de Belg verzekerde zich op de flanken van de slotklim wel van de eindzege in de UAE Tour. “Dat was ook het doel, om de leiderstrui te behouden. We mogen trots zijn op drie ritzeges en het eindklassement”, reageerde de wereldkampioen na afloop.

Evenepoel wilde maar wat graag de kers op de taart zetten in de slotetappe van de UAE Tour, met aankomst op Jebel Hafeet, maar de renner van Soudal-Quick-Step moest voor de dagzege zijn meerdere erkennen in Adam Yates. “Het was zwaar. Ik dacht dat Yates in mijn wiel zou blijven tot de laatste honderden meters. Ik moest nu over mijn limiet gaan om hem bij te houden. Ik kwam nog wel iets dichter in de slotfase, maar mijn benen liepen leeg.”

UAE Emirates, de ploeg van Yates, zorgde voor een verschroeiend tempo in de eerste klimkilometers naar de top van Jebel Hafeet. “We bleven uiteindelijk samen over en ik besloot om mijn eigen tempo te rijden”, blikt Evenepoel terug op de finale. “Ik wist dat hij nog wel iets ging proberen en ik ben blij dat ik in de buurt kon blijven. Daardoor wist ik dat de eindzege veilig was.”

Evenepoel kijkt, ondanks zijn sportieve ‘nederlaag’ op Jebel Hafeet, terug op een uitstekende week in de Verenigde Arabische Emiraten. “Met een minuut voorsprong deze koers winnen, dat is veel. Ik zat er elke dag goed bij en eindig in beide bergritten als tweede. Het doel was om de leiderstrui te behouden en we mogen trots zijn op onze drie ritzeges (in de ploegentijdrit en twee keer met sprinter Tim Merlier, red.) en het eindklassement.”

De Belg ligt met andere woorden op schema voor zijn eerste grote hoofddoel: de Giro d’Italia. “Dit zijn alleen maar goede signalen richting de Giro. Ik ben nog niet op hoogtestage geweest, dat zal ik hierna gaan doen. Ik kan dus alleen maar beter worden en ben blij en trots op de vorm die ik nu al heb. Mijn ploeggenoten zagen er ook al goed uit, dus we moeten zo doorgaan.”