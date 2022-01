UAE Tour eindigt met aankomst bergop op Jebel Hafeet

De UAE Tour eindigt dit jaar met een aankomst bergop, op de berg Jebel Hafeet. Dat blijkt uit het parcours van de zevendaagse etappekoers, dat vandaag is onthuld. Tijdens de eerste drie edities was steeds een sprintetappe voor de laatste dag ingetekend. De wedstrijd telt twee bergetappes, vier sprintetappes en een individuele tijdrit.

De UAE Tour begint met twee sprintetappes. De openingsdag speelt zich volledig in de woestijn af. Vanuit Madinat Zayed, in het emiraat Abu Dhabi, gaat het over 45 kilometer aan kaarsrechte wegen naar Liwa, waar de route in duingebied terechtkomt. Eenmaal weer in Liwa aangekomen volgt de route dezelfde weg terug naar Madinat Zayed. Een dag later koerst het peloton door en rond de stad Abu Dhabi. Vanaf Hudayriat Island gaat de route via onder andere het Yas Marina-circuit naar Abu Dhabi Breakwater, waar een sprint wordt verwacht.

Voor de derde dag staat een individuele tijdrit over negen kilometer in Ajman, in het gelijknamige emiraat, ingetekend op een zeer snel parcours dat alleen door een U-bocht wordt onderbroken. Een dag later staat de eerste bergetappe gepland. Het profiel bestaat uit twee delen: eerst een golvende aanloop, daarna is het in de laatste twintig kilometer onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Deze berg brengt de renners naar 1491 meter hoogte. Vorig jaar ging Jonas Vingegaard hier met de zege lopen.

In de twee dagen daarna is het vermoedelijk weer aan de sprinters. De vijfde etappe gaat over brede, veelal rechte wegen naar Al Marjan Island. Wel gaan zand en wind mogelijk een rol spelen in deze rit. De zesde etappe begint en eindigt bij Expo 2020 Dubai. Onderweg doorkruist de route onder andere het glamoureuze eiland Palm Jumeirah, beter bekend als het palmeiland. In de woestijn kunnen de renners bij wind met zand te maken krijgen. De ronde eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, waar de wedstrijd definitief wordt beslist.

De UAE Tour staat voor 20-26 februari op de kalender. Afgelopen jaar werd de ronde gewonnen door Tadej Pogačar.

Etappeschema UAE Tour 2022 (20-26 februari)

1. Madinat Zayed – Madinat Zayed (185 km)

2. Hudayriyat Island – Abu Dhabi Breakwater (173 km)

3. Ajman – Ajman (ITT, 9 km)

4. Fujairah Fort – Jebel Jais (181 km)

5. Ras al Khaimah Corniche – Al Marjan Island (182 km)

6. Expo 2020 Dubai – Expo 2020 Dubai (180 km)

7. Al Ain – Jebel Hafeet (148 km)

Etappe 4 naar Jebel Jais Etappe 7 naar Jebel Hafeet