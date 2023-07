UAE Emirates: “Wielrennen is geen wiskunde, maar Pogacar was vandaag de sterkste”

Video

José Antonio ‘Matxin’ Fernández was na afloop van de dertiende rit bijzonder tevreden met de prestatie van Tadej Pogacar. De ploegleider van UAE Team Emirates noemde de Sloveen ‘duidelijk de sterkste.’

De Spanjaard wil zich echter nog niet rijk rekenen. “Je kunt niks uitrekenen in het wielrennen. Het is geen wiskunde. De benen bepalen in deze sport. De inspanning die Tadej vandaag deed, ligt hem het best: de laatste vijfhonderd meter vol naar de finish sprinten.”

Of de derde plaats van Pogacar vandaag een mentale overwinning is op Vingegaard, wil Matxin niet zeggen. “Niet zo zeer mentaal, want uiteindelijk gaat het gewoon om de benen die je hebt. Die paar seconden die hij terugpakt zijn gewoon goed voor ons.”

“Op dit moment zit Pogacar in de perfecte positie”, eindigt hij. “We gaan nu een erg lastig weekend tegemoet, met zware bergen en een aankomst bergop. Step by step.”