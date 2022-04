UAE-ploegleider Vierhouten: “Tweede kasseistrook in komende Tour is levensgevaarlijk”

Aart Vierhouten, ploegleider van UAE Emirates, verkende maandag samen met Tadej Pogačar de kasseienrit in de aankomende Tour de France. De ex-renner wist niet wat hij zag toen hij over de tweede kasseistrook reed. “De tweede strook loopt naar beneden. Gekkenwerk is het”, citeert Sporza.

Pogačar besloot maandag, een dag na zijn indrukwekkende optreden in de Ronde van Vlaanderen, in Noord-Frankrijk de kasseistroken uit de vijfde etappe van de aankomende Tour de France te verkennen. Ploegleider Aart Vierhouten ging mee met de Sloveen en werd tijdens de verkenning onaangenaam verrast door de 1.600 meter lange strook van Eswars naar Paillencourt. “Die had ik nooit in het parcours opgenomen als ik organisator was”, is Vierhouten van mening.

“Je gaat er enkel maar gevaren mee opzoeken”

“Gekkenwerk is het. Tegen 60 à 65 km/u naar beneden duiken op kasseien… En dat in de hectiek van de Tour. Eigenlijk hoort deze kasseistrook in geen enkele wedstrijd thuis. De kasseistrook loopt naar beneden. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden links en rechts van de strook. Dat staat haaks op de veiligheid waar de laatste tijd zo op gehamerd wordt. Ik begrijp niet waarom deze strook op het parcours ligt. Je gaat er enkel maar gevaren mee opzoeken.”

In de Tour van 2018 kregen de renners ook een kasseienrit voor hun kiezen en ook toen stond de strook naar Paillencourt op het menu. Vierhouten: “Gelukkig was het toen droog. Bij regen is het al helemaal onverantwoord om de renners over die dalende kasseiweg te laten denderen.” Wat het volgens Vierhouten extra gevaarlijk maakt, is dat de strook al vrij vroeg op het programma staat. “Iedereen is nog vol adrenaline na de spurt naar de eerste kasseistrook.”

“Op de laatste kasseistroken zal er misschien een groep van veertig renners samenrijden. Maar op die eerste stroken vlam je daar met een heel peloton over heen. Levensgevaarlijk is het!”