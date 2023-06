UAE Emirates ziet Vine en Bennett opgeven in Ronde van Zwitserland

UAE Emirates zal vandaag niet met zeven, maar slechts vijf renners aan de start verschijnen van de Ronde van Zwitserland. De formatie zag woensdag in de vierde etappe Jay Vine al opgeven na een nieuwe val, George Bennett zal vandaag niet meer van start gaan in de vijfde rit.

Vine maakte woensdag, tijdens de etappe richting Leukerbad, nog maar eens kennis met het Zwitserse asfalt. De Australische klimmer bleek vervolgens niet meer in staat om zijn weg te vervolgen. Bij een eerste onderzoek van de medische staf van de ploeg kwam al snel een blessure aan de rechterschouder aan het licht. Ook heeft de 27-jarige coureur last van schaafwonden op zijn been.

Vandaag zullen in het ziekenhuis aanvullende scans worden gemaakt, waaruit de precieze schade moet blijken. Vine begon – samen met zijn Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso – als kopman aan de Ronde van Zwitserland. In de openingstijdrit wist hij met een twaalfde plek de schade te beperken, maar in de eerste rit-in-lijn was Vine betrokken bij een massale valpartij. Hij verloor die dag bijna tien minuten en kon zo gelijk een kruis maken over zijn klassementsambities.

Bennett neemt zekere voor onzekere

Vine is niet de enige renner van UAE Emirates die vandaag niet meer aan de start zal verschijnen van de vijfde etappe naar La Punt. George Bennett, een andere belangrijke klimmer binnen de ploeg, geeft er eveneens de brui aan. De Nieuw-Zeelander was maandag ook betrokken bij de grote valpartij in de tweede etappe en heeft nog te veel last van de naweeën van de crash. Bennett liep vooral schaafwonden op.