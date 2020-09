‘UAE Emirates ziet in Majka meesterknecht Pogacar’ zondag 20 september 2020 om 16:58

UAE Emirates bouwt aan een klimploeg rondom Tour de France-winnaar Tadej Pogačar en is in die zoektocht uitgekomen bij Rafal Majka. Volgens La Gazzetta dello Sport ziet in de Pool de ideale meesterknecht voor het Sloveense toptalent.

Majka beschikt over een aflopend contract bij BORA-hansgrohe. De 31-jarige klimmer koerst al sinds 2017 voor de Duitse formatie, maar heeft nog geen verbintenis voor 2021. Eerder kwam Majka van 2011 tot en met 2016 uit voor Saxo Bank, die ploeg die later verder ging als Tinkoff.

De ploeg van UAE Emirates kon Pogačar de afgelopen Tour weinig bijstaan in de zware bergetappes. Klimmers Fabio Aru en Davide Formolo gaven al in de negende en de elfde etappe op, waarna David De la Cruz en Jan Polanc overbleven als knechten. Door (ervaren) klimmers binnen te halen hoopt UAE Emirates volgend jaar beter beslagen ten ijs te komen in dienst van Pogačar.