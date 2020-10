UAE Emirates trekt ploegleider Fabio Baldato aan zaterdag 3 oktober 2020 om 10:41

UAE Emirates heeft de ploegleiding versterkt met Fabio Baldato. De voormalige sprinter, die in zijn actieve carrière etappes won in zowel de Giro, de Tour als de Vuelta, komt over van CCC, waar hij sinds 2010 ploegleider is.

“Vanaf 2021 versterkt Baldato onze technische afdeling. We wilden hem graag binnenhalen omdat hij de juiste vaardigheden bezit en de juiste persoonlijkheid heeft”, verklaart teammanager Mauro Gianetti zijn nieuwe aanwinst. “Ik ben ervan overtuigd dat hij het goed kan vinden met onze groep en hoop dat hij met ons team veel belangrijke doelen kan bereiken.”

Baldato laat via zijn nieuwe ploeg weten blij te zijn met zijn transfer. “Hoewel het team nog niet zo lang bestaat, heeft het al blijk gegeven van een groot organisatorisch vermogen en een gigantisch verlangen om te slagen. Al voor het geweldige succes van Tadej Pogačar in de Tour de France zei ik dit. Ik kijk ernaar uit om mij aan te sluiten bij de staf en de renners.”