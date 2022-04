UAE Emirates rekent op Matteo Trentin in Parijs-Roubaix, geen Tadej Pogacar

Wie hoopte dat Tadej Pogačar zijn debuut zou maken in Parijs-Roubaix, moet nog minimaal een jaar wachten. De Sloveen trainde onlangs op de Noord-Franse kasseien, wat de geruchten over een mogelijke deelname voedde. De naam van de tweevoudige Tour-winnaar ontbreekt echter in de definitieve selectie van UAE Emirates, dat Matteo Trentin uitspeelt als kopman.

Pogačar werd eerder deze maand gespot op de kasseistroken van Noord-Frankrijk – om de route van de vijfde etappe van de aankomende Tour de France alvast te verkennen. Het was voer voor speculatie: zou de Sloveen na Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen ook Roubaix gaan betwisten? Zelf voedde hij de speculaties op social media alleen maar meer. Inmiddels is bekend dat we nog minimaal een jaar moeten wachten op zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix, waar hij in de juniorencategorie al wel een keer als dertiende over de finish kwam.

UAE Emirates heeft Matteo Trentin aangewezen als kopman voor de kasseienklassieker. Voor de ervaren Italiaan wordt het zijn negende deelname aan de wedstrijd, waarin zijn beste resultaat de 36e plek is. Hij wordt omringd door winnaar van de Bredene Koksijde Classic Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Alexis Brunel, Vegard Stake Laengen, Juan Sebastián Molano en Oliviero Troia. “Van Parijs-Roubaix weten we allemaal dat het echt een uitputtingsslag is en dat het onvoorspelbaar kan zijn, dus we willen aanvallend koersen”, aldus Trentin.

Selectie UAE Emirates voor Parijs-Roubaix (17 april)

Pascal Ackermann

Mikkel Bjerg

Alexys Brunel

Vegard Stake Laengen

Sebastian Molano

Matteo Trentin

Oliviero Troia

Deze week verschijnt UAE Emirates eerst nog aan de start van de Brabantse Pijl. De ploeg rekent woensdag behalve op Matteo Trentin ook op Marc Hirschi.

Selectie UAE Emirates voor De Brabantse Pijl (13 april)

Juan Ayuso (Spa)

Alessandro Covi (Ita)

Finn Fisher-Black (NZ)

Marc Hirschi (Swi)

Sebastian Molano (Col)

Ivo Oliveira (Por)

Matteo Trentin (Ita)