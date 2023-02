UAE Emirates rekent in UAE Tour, bij afwezigheid Pogacar, op Adam Yates

Tadej Pogačar mag dan wel niet aan de start verschijnen van de komende UAE Tour (20-26 februari), zijn ploeg UAE Emirates heeft alsnog voldoende ijzers in het vuur voor de zevendaagse wielerronde. Adam Yates, in 2020 nog winnaar van de UAE Tour, is de uitgesproken kopman.

De 30-jarige Britse klimmer zal volgende week zijn debuut maken voor UAE Emirates, en mag zich meteen laten zien als kopman. Yates en de UAE Tour, dat is een garantie op succes. De klimmer was in 2020 namelijk de beste in de ‘corona-editie’ en eindigde in 2021 en 2022 als tweede achter Pogačar. Die laatste is momenteel (met succes) actief in de Ruta del Sol en zal zijn titel niet verdedigen.

Yates kijkt uit naar zijn eerste koers van het seizoen. “Ik ben erg gemotiveerd om eindelijk met mijn nieuwe ploeg te gaan koersen. De UAE Tour is een heel mooie wedstrijd die mij goed past. Er is wel wat extra druk met het logo van UAE op mijn rug, maar dat geeft me alleen maar meer motivatie. We beschikken over een goede ploeg en kunnen ook rekenen op de steun van onze lokale mensen.”

Meerdere opties

“Het is duidelijk dat deze koers, samen met de Tour de France, centraal staat in onze seizoensopbouw. We willen onze titel hoe dan ook verdedigen”, is manager Joxean Matxin Fernandez duidelijk in een persbericht. “Yates zal zijn debuut maken voor onze ploeg en de rol van kopman opnemen, maar zoals altijd staan we aan de start met meerdere mannen die hun kansen zullen krijgen.”

Met Jay Vine, Brandon McNulty en Marc Soler zijn er nog drie sterke klimmers opgenomen in de selectie. Vine won dit seizoen al de Tour Down Under en McNulty liet in de Trofeo Serra (5e) en de Ronde van Valencia (8e) zien dat het met de vorm wel snor zit. In de vlakke sprintetappes rekent de ploeg op de Colombiaan Juan Sebastián Molano. Hardrijders Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg vervolledigen de selectie.