UAE Emirates moet in Volta ao Algarve verder zonder Rui Costa

Rui Costa begon als een van de topfavorieten aan de Volta ao Algarve, maar de 34-jarige Portugees wist de tweede etappe naar Alto da Fóia niet uit te rijden. Costa kwam in aanloop naar de slotklim namelijk zwaar ten val.

In de afzink van Alferce, de tweede klim van de dag, ging het mis voor de wereldkampioen van Firenze. Costa kwam op hoge snelheid tem val en moest even bekomen van de klap. De coureur van UAE Emirates, die volgens de ploeg last heeft van ‘meerdere blessures’, bleek uiteindelijk niet in staat om verder te rijden en moest dus roemloos opgeven.

De opgave van Costa is voor zijn werkgever UAE Emirates een flinke streep door de rekening. De ervaren klimmer was namelijk de absolute kopman van de ploeg in de Volta ao Algarve. De rittenkoers is eigenlijk nog een hiaat op het palmares van Costa, die in het verleden al wel een keertje derde en vierde werd in het eindklassement.

Costa werd eerder dit jaar al elfde in de Ronde van Romandië en twaalfde in de Faun-Ardéche Classic. Ook mocht hij zijn opwachting maken in wedstrijden als Parijs-Nice, de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. UAE Emirates komt zo snel mogelijk met een uitgebreid medisch bulletin.