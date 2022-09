UAE Emirates met Pogacar, Ulissi en Formolo in Canadese klassiekers

UAE Emirates heeft zijn selectie voor de Canadese klassiekers in Québec en Montréal bekendgemaakt. De meest in het oog springende naam is die van Tadej Pogačar, maar de Sloveen is zeker niet de enige kanshebber op de overwinning.

Over de vorm van Pogačar valt weinig zinnigs te zeggen. De Sloveen keerde afgelopen week in de Bretagne Classic terug in koers, maar eindigde ver in de achterhoede. Nu hoeft dit weinig te betekenen voor de GP Québec- en Montréal, aangezien Pogačar enorm goed is in het pieken naar bepaalde wedstrijden. De Sloveen hoopt eind september te schitteren op het WK, maar zal in aanloop daarnaartoe toch ook wat vertrouwen willen opdoen.

De tweevoudige Tourwinnaar kan misschien ook als bliksemafleider dienen voor de andere renners binnen zijn ploeg. UAE Emirates rekent namelijk ook op Diego Ulissi, Davide Formolo, oud-wereldkampioen Rui Costa en Alessandro Covi. Met name Ulissi presteerde in het verleden al erg goed in de Canadese klassiekers. Zijn uitslagen in Québec liegen er bijvoorbeeld niet om: zesde in 2012, vijfde in 2015, zevende in 2016, elfde in 2017 en 2018 en vierde in 2019.

George Bennett en Ryan Gibbons vervolledigen de selectie van UAE Emirates voor de Grand Prix de Québec en de Grand Prix de Montréal.

Noot: Bovenstaande selectie is voor de GP Québec (vrijdag 9 september) en de GP Montréal (zondag 11 september).