UAE Emirates met Hirschi en Trentin in Amstel Gold Race

UAE Emirates schuift Marc Hirschi en Matteo Trentin naar voren in de Amstel Gold Race van zondag 18 april. De ploeg uit het Midden-Oosten zal echter eerst nog deelnemen aan de Brabantse Pijl. Trentin is ook in deze midweekse klassieker een vooruitgeschoven pion.

Trentin (31) heeft er al een drukke klassiekercampagne opzitten. De Italiaan werd onder meer derde in Gent-Wevelgem, vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en achtste in Omloop Het Nieuwsblad. “We waren sterk in de kasseiklassiekers, maar het ontbrak ons een beetje aan geluk. We willen ons revancheren in de heuvelklassiekers”, aldus Trentin.

In de Brabantse Pijl is Trentin de absolute kopman van UAE Emirates, al rekent de ploeg ook op iemand als Aleksandr Riabushenko. In de Amstel Gold Race delen Trentin en Hirschi dan weer het kopmanschap. Die laatste reed in aanloop naar de Amstel al de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland.

Ook Rui Costa, Mikkel Bjerg en Jan Polanc maken deel uit van de selectie voor de Amstel Gold Race. Deze renners staan woensdag niet aan de start van de Brabantse Pijl. Tadej Pogačar slaat de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race over: de Sloveen richt zijn pijlen op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Selectie UAE Emirates voor Brabantse Pijl (14 april)

Sven Erik Bystrom

Ryan Gibbons

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Aleksandr Riabushenko

Matteo Trentin

Oliviero Troia

Selectie UAE Emirates voor Amstel Gold Race (18 april)

Mikkel Bjerg

Rui Costa

Ryan Gibbons

Marc Hirschi

Jan Polanc

Aleksandr Riabushenko

Matteo Trentin