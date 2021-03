UAE Emirates met drietand Gaviria-Kristoff-Trentin naar Milaan-San Remo

UAE Emirates heeft de zevenkoppige selectie voor Milaan-San Remo gepresenteerd. De WorldTour-formatie laat Tirreno-Adriatico-winnaar Tadej Pogačar thuis, maar komt wel met drie kanshebbers aan het vertrek: Fernando Gaviria, Alexander Kristoff en Matteo Trentin.

Kristoff weet hoe het is om te winnen aan de Italiaanse kust. In 2014 wist de sterke Noor er namens Katusha te winnen. Een jaar later werd Kristoff geklopt door John Degenkolb. Naast die tweede plaats heeft hij ook vierde (2017, 2018), zesde (2016) en achtste (2013) plaatsen achter zijn naam in Milaan-San Remo.

Fernando Gaviria kwam in 2017 tot een vijfde plaats, zijn beste uitslag in La Primavera. Thuisrijder Matteo Trentin werd twee keer tiende in het verleden. UAE Emirates stuurt ook klimmer Davide Formolo naar Milaan-San Remo. Alessandro Covi, Maximiliano Richeze en Sven Erik Bystrøm maken de ploeg compleet.

Selectie UAE Emirates voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Sven Erik Bystrøm

Alessandro Covi

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Alexander Kristoff

Maximiliano Richeze

Matteo Trentin