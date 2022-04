UAE Emirates met Ackermann in de Scheldeprijs, Hirschi en Trentin naar de Gold Race

UAE Emirates heeft zijn ploegen bekendgemaakt voor de Scheldeprijs van morgen en de Amstel Gold Race, aankomende zondag. In de Scheldeprijs rekent de ploeg op Pascal Ackermann, Marc Hirschi en Matteo Trentin zijn de speerpunten voor de Amstel Gold Race.

UAE Emirates verschijnt morgen met een kleine ploeg aan de start van de Scheldeprijs. Vanwege ziekte- en blessuregevallen brengt het team slechts vijf renners aan het vertrek in Terneuzen. De kopman is Pascal Ackermann. De Duitse sprinter was in 2018 al een keer tweede en eindigde ook in 2017 en 2021 bij de beste tien. Dit seizoen won hij de Bredene Koksijde Classic. In Koksijde bleef hij Hugo Hofstetter en Tim Merlier voor.

Ackermann wordt bijgestaan door hardrijders Felix Groß, Vegard Stake Laengen en Oliveiro Troia, terwijl ook Juan Sebastián Molano over een goed eindschot beschikt.

Selectie UAE Emirates voor Scheldeprijs (6 april)

Pascal Ackermann

Felix Gross

Vegard Stake Laengen

Sebastian Molano

Oliviero Troia

Hirschi en Trentin naar de Gold Race

Vier dagen later, in de Amstel Gold Race, brengt UAE Emirates wel een voltallige ploeg aan het vertrek. Marc Hirschi gaat op voor zijn derde deelname aan de Nederlandse klassieker. Dit jaar won de Zwitser Per Sempre Alfredo na een solo van acht en een halve kilometer en eindigde vervolgens derde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, negende in de GP Industria en achtste in de Gran Premio Miguel Indurain.

“Om terug in het team te zijn en weer in het ritme van de koersen te zitten nadat ik maanden aan de kant stond, voelt geweldig”, vertelt Hirschi op de website van zijn ploeg. “De zege in Italië was goed voor het vertrouwen en ik had onlangs goede benen in de GP Indurain, dus ik denk dat de vorm is waar die moet zijn voor een goede Ardense campagne. Ons team is sterk dus we hebben nog heel wat kaarten om in de finale uit te spelen. Het is een goede situatie om in te zitten.”

Matteo Trentin, in 2019 al eens tiende in de Amstel Gold Race, is de wegkapitein. Verder bestaat de ploeg uit het grote klimtalent Juan Ayuso, de nummer vijf in het eindklassement van de Volta a Catalunya, hardrijders Alexys Brunel, Finn Fisher-Black en Ivo Oliveira en sprinter Juan Sebastián Molano. Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar verschijnt net als de voorbije twee edities niet aan de start.

Selectie UAE Emirates voor Amstel Gold Race (10 april)

Juan Ayuso

Alexys Brunel

Finn Fisher-Black

Marc Hirschi

Juan Sebastián Molano

Ivo Oliveira

Matteo Trentin