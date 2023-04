UAE Emirates en Intermarché-Circus-Wanty met outsiders naar Parijs-Roubaix

UAE Emirates en Intermarche-Circus-Wanty trekken met kopmannen Matteo Trentin (UAE) en Mike Teunissen (ICW) naar Parijs-Roubaix. Trentin krijgt steun van onder meer Pascal Ackermann en Mikkel Bjerg, Teunissen kan dan weer rekenen op Gerben Thijssen en Laurenz Rex.

Trentin reed al negen keer Parijs-Roubaix. De ervaren Italiaan deed dat echter zonder al te veel succes. Een 36ste plaats in 2016 was zijn beste resultaat tot nu toe. De afgelopen klassiekers toonde Trentin wel dat hij weer over goede benen beschikt. In de Ronde van Vlaanderen koerste hij nog zeer offensief en legde hij beslag op plek tien terwijl ploegmaat Tadej Pogacar zegevierde in Oudenaarde.

Bij Intermarché-Circus-Wanty rekenen ze ook op de ervaring van Teunissen. De Nederlander werd in 2019 nog zevende in de Franse klassieker. Toen kwam hij in een groepje met onder anderen Greg Van Avermaet, Stefan Küng en Zdenek Stybar op de vélodrome in Roubaix. Intermarché-Circus-Wanty geeft daarnaast kansen aan een aantal jonge mannen.