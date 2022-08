UAE Emirates en Bahrain Victorious zijn klaar voor Ronde van Burgos

De selecties voor de Ronde van Burgos, de Spaanse rittenkoers die dinsdag van start gaat, druppelen langzaam binnen. Ook UAE Emirates en Bahrain Victorious zijn klaar voor de vijfdaagse ronde. Die laatste ploeg rekent met Mikel Landa op de winnaar van vorig jaar.

De sierlijke Spaanse klimmer zal voor het eerst sinds zijn succesvolle Giro d’Italia (Landa werd derde in die ronde) weer een rugnummer opspelden. Het is dus nog even afwachten of de inmiddels 32-jarige renner al over de benodigde hardheid beschikt om mee te doen voor de knikkers, of dat hij deze ronde gebruikt als opwarmertje richting de Vuelta.

De ploeg heeft nog meer ijzers in het vuur met Wout Poels, Gino Mäder en Santiago Buitrago. Ook de Japanse kampioen Yukiya Arashiro, de Oostenrijkse klimmer Hermann Pernsteiner en de Sloveen Matevž Govekar maken deel uit van de selectie.

UAE Emirates met Almeida, Gaviria en Trentin

Bahrain Victorious richt zich met name op het algemeen klassement, UAE Emirates hoopt dan weer op meerdere terreinen te schitteren. De ploeg brengt met João Almeida een serieuze kandidaat naar voren voor de eindzege. Voor de Portugees is de Ronde van Burgos een belangrijke graadmeter richting de Vuelta a España. UAE Emirates hoopt met Fernando Gaviria en Matteo Trentin ook te scoren in de etappes die eindigen in een sprint.

De ploeg heeft verder Andrés Camilo Ardila, oud-wereldkampioen Rui Costa, de 21-jarige Britse stagiair Oliver Knight en Zwitsers kampioen tijdrijden Joel Sutter in de gelederen.

Selectie Bahrain Victorious voor Ronde van Burgos (2-6 augustus)

Yukiya Arashiro

Santiago Buitrago

Matevž Govekar

Mikel Landa

Gino Mäder

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Burgos (2-6 augustus)

João Almeida

Andrés Camilo Ardila

Rui Costa

Fernando Gaviria

Oliver Knight

Joel Sutter

Matteo Trentin