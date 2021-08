UAE Emirates bindt Gaviria, Costa, Polanc en Covi langer aan zich

UAE Emirates heeft de contracten van vier renners verlengd. Sprinter Fernando Gaviria tekende bij tot eind 2022, net als de wereldkampioen van 2013 Rui Costa en Jan Polanc. Alessandro Covi zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2024 aan de Arabische ploeg bindt.

Gaviria (27) is aan zijn derde seizoen bezig bij UAE Emirates. De Colombiaanse sprinter tekende voor een seizoen bij. “We weten allemaal dat Gaviria een sprinter van wereldklasse is en dat, als hij zijn dag heeft, hij iedereen kan verslaan. We willen nu die constantheid en betrouwbaarheid zien, waarvan we weten dat hij die in zich heeft. We zijn blij dat hij met ons verder gaat en willen volgend jaar de beste versie van hem zien”, aldus ploegmanager Joxean Fernández.

Ook Costa (34) blijft de Arabische ploeg een seizoen langer trouw. De Portugees had dit jaar een belangrijk aandeel in de eindzege van Tadej Pogačar in de Tour. “In zijn lange en succesvolle carrière is hij een nieuwe uitdaging aangegaan. Rui is een voormalige wereldkampioen en zeer succesvol geweest. Omdat we zien dat hij zijn talent en ervaring weet om te zetten om de ploeg en een kopman als Tadej te helpen, weten we dat we op hem kunnen rekenen”, zegt Fernández.

Alessandro Covi

Tweedejaars prof Covi (22) zette zijn handtekening onder een contract dat hem de komende drie jaar aan de ploeg bindt. De getalenteerde Italiaan was onlangs vijfde in de Clásica San Sebastián. Fernández: “Covi maakt deel uit van een nieuwe generatie renners die houdt van aanvallen en een koers echt weet te animeren. We geloven dat hij een renner is die in de komende seizoenen veel koersen kan winnen en we zijn ervan overtuigd dat hij dat zal laten zien.”

Net als Gaviria en Costa tekende ook Polanc (29) voor een seizoen bij. De Sloveen won zowel in 2015 als 2017 een etappe in de Giro d’Italia en droeg ook al enkele dagen de roze trui. “Jan is een renner die we zeer goed kennen. Hij heeft al jarenlang een belangrijke rol in de ploeg. Hij heeft veel ervaring en blijft een belangrijke renner, vooral op de beklimmingen. We weten dat we op zijn professionaliteit en werk als een ploeggenoot kunnen rekenen”, besluit Fernández.

UAE Emirates haalde ook al een pak nieuwe renners binnen voor volgend seizoen. De komst van Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), George Bennett (Jumbo-Visma), Marc Soler (Movistar), João Almeida, Álvaro José Hodeg (beiden Deceuninck-Quick-Step) en Felix Groß (Rad-Net Rose) is inmiddels al bekendgemaakt.