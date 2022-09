U23-wereldkampioen Fedorov zal regenboogtrui toch een keer showen

Yevgeniy Fedorov is de nieuwe wereldkampioen bij de beloften, maar zal de trui volgend jaar niet aantrekken in koersverband. De 22-jarige Kazach komt namelijk al twee jaar uit voor de hoofdmacht van Astana Qazaqstan. Fedorov zal dit seizoen echter nog wel één keer te zien zijn in de regenboogtrui.

De kersverse wereldkampioen zal op zondag 2 oktober – als kopman van de opleidingsploeg van Astana – namelijk deelnemen aan de Ronde van Lombardije voor beloften. “Het is duidelijk dat de aanwezigheid van de wereldkampioen de kers op de taart is voor onze koers”, laat Daniele Fumagalli – als voorzitter van de organisatie van Il Piccolo Lombardia – weten aan het Italiaanse BICITV.

Fedorov is dus de grote blikvanger in de 92ste editie van de U23-versie van de Ronde van Lombardije. Op de erelijst van de Italiaanse najaarsklassieker prijken de namen van onder meer Sean Kelly, Moreno Argentin en Stefano Garzelli, die later ook zeer succesvol waren bij de profs.

De laatste jaren waren met Jan Polanc, Davide Villella, Gianni Moscon, Fausto Masnada, Harm Vanhoucke, Alexandr Riabushenko, Robert Stannard, Andrea Bagioli en Harry Sweeny mooie namen aan het feest. Vorig jaar ging de zege naar de Fransman Paul Lapeira, die inmiddels uitkomt voor AG2R Citroën.